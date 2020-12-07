0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 3 0

Mazda обновила кроссоверы CX-5 и CX-8

Mazda обновила кроссоверы CX-5 и CX-8

Японская компания Mazda обновила два своих кроссовера – речь идет о небольшом CX-5 и более габаритном CX-8. Продаваться такие версии будут на японском и европейском авторынках, пишет newsyou.info.

В Европе новинки ждут до конца первой половины 2021 года. Основные изменения коснулись технической начинки – теперь кроссоверы станут одними из самых современных.

Вместо нынешней мультимедийной системы будет использоваться 10,2-дюймовый тачскрин, обладающий большим количеством функций. Также была обновлена прошивка, которая направлена на более быстрый запуск и отклик системы, а также на обеспечение более точной навигации. Для более комфортной парковки инженеры предусмотрели систему камер кругового обзора. Эти новшества стали общими для двух моделей.

Однако Mazda CX-8 ждут и некоторые другие изменения. В частности, для гаджетов теперь предусмотрена беспроводная зарядка, дверь багажника можно открывать с помощью жестов. Все это делает автомобили очень современными и позволит им оставаться конкурентоспособными как минимум до 2025 года.

Обновленные Mazda CX-5 и CX-8 получили по-новому откалиброванную автоматическую трансмиссию, что улучшает отклик на педаль газа и обеспечивает лучшее ускорение.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.