Mazda обновила кроссоверы CX-5 и CX-8

Японская компания Mazda обновила два своих кроссовера – речь идет о небольшом CX-5 и более габаритном CX-8. Продаваться такие версии будут на японском и европейском авторынках, пишет newsyou.info.В Европе новинки ждут до конца первой половины 2021 года. Основные изменения коснулись технической начинки – теперь кроссоверы станут одними из самых современных.
Вместо нынешней мультимедийной системы будет использоваться 10,2-дюймовый тачскрин, обладающий большим количеством функций. Также была обновлена прошивка, которая направлена на более быстрый запуск и отклик системы, а также на обеспечение более точной навигации. Для более комфортной парковки инженеры предусмотрели систему камер кругового обзора. Эти новшества стали общими для двух моделей.
Однако Mazda CX-8 ждут и некоторые другие изменения. В частности, для гаджетов теперь предусмотрена беспроводная зарядка, дверь багажника можно открывать с помощью жестов. Все это делает автомобили очень современными и позволит им оставаться конкурентоспособными как минимум до 2025 года.
Обновленные Mazda CX-5 и CX-8 получили по-новому откалиброванную автоматическую трансмиссию, что улучшает отклик на педаль газа и обеспечивает лучшее ускорение.
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