Компания Porsche выпустила миллионный Cayenne

Компания Porsche выпустила миллионный экземпляр модели Cayenne, которая в свое время помогла компании выйти из финансового кризиса.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. История Porsche Cayenne началась в 2002 году, когда компания презентовала первый в своей истории SUV. Спустя 18 лет с конвейера в Братиславе сошел миллионный экземпляр модели – GTS в цвете Carmine Red, который отправится покупателю в Германии.

Модель Cayenne сыграла важную роль в истории бренда. Все началось с того, что в начале 90-х годов компания Porsche начала постепенно терять свои позиции на рынке. Убытки компании к концу 1992 года достигли 240 млн немецких марок, объем продаж автомобилей бренда опустился до рекордно низко отметки – 14362 машин. К счастью, дебютировавший в январе 1993 года концептуальный Boxster получил хорошие отзывы публики, а его запуск в производство позволил улучшить ситуацию. И в 1996 году компании удалось реализовать порядка 32 тысяч спорткаров Boxster и 911. Однако, необходимо было принимать более кардинальные меры и искать новые возможности для роста продаж.

В 1998 году родился совместный проект Porsche и Volkswagen, получивший название “Colorado”, а в начале “нулевых” прототипы будущего Cayenne уже проходили финальные тесты на заснеженных дорогах Канады.