Во Франции одобрили создание «бионических солдат»

Комитет этики министерства обороны Франции принял решение разрешить разработку бионических технологий для военных.
Об этом сообщает CNN.
В отчете, опубликованном комитетом, рассматриваются медицинские процедуры, протезирование и имплантаты, которые улучшают “физические, когнитивные, восприимчивые и психологические способности “, и могут позволить отслеживать местоположение или связываться с системами вооружения и другими солдатами.
Другие возможные меры вмешательства включают специальные препараты для предотвращения боли, стресса и усталости, а также вещества, которые улучшили бы психическую устойчивость, если солдат попал в плен.
В комитете отметили, что Франции необходимо поддерживать “оперативное превосходство своих вооруженных сил в сложных стратегических условиях”, соблюдая при этом нормы, регулирующие военное и гуманитарное право, и “фундаментальные ценности общества”.
В связи с этим было решено запретить любые модификации, которые могли бы повлиять на способность солдат управлять применением силы или повлиять на их чувство “человечности”.
Другие запрещенные модификации включают когнитивные имплантаты, которые могут повлиять на свободу воли солдата, или изменения, которые могут повлиять на его реинтеграцию в гражданскую жизнь.
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