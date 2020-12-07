0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 43 0

Во Франции одобрили создание «бионических солдат»

Во Франции одобрили создание «бионических солдат»

Комитет этики министерства обороны Франции принял решение разрешить разработку бионических технологий для военных.

Об этом сообщает CNN.

В отчете, опубликованном комитетом, рассматриваются медицинские процедуры, протезирование и имплантаты, которые улучшают “физические, когнитивные, восприимчивые и психологические способности “, и могут позволить отслеживать местоположение или связываться с системами вооружения и другими солдатами.

Другие возможные меры вмешательства включают специальные препараты для предотвращения боли, стресса и усталости, а также вещества, которые улучшили бы психическую устойчивость, если солдат попал в плен.

В комитете отметили, что Франции необходимо поддерживать “оперативное превосходство своих вооруженных сил в сложных стратегических условиях”, соблюдая при этом нормы, регулирующие военное и гуманитарное право, и “фундаментальные ценности общества”.

В связи с этим было решено запретить любые модификации, которые могли бы повлиять на способность солдат управлять применением силы или повлиять на их чувство “человечности”.

Другие запрещенные модификации включают когнитивные имплантаты, которые могут повлиять на свободу воли солдата, или изменения, которые могут повлиять на его реинтеграцию в гражданскую жизнь.

По материалам Bykvu
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.