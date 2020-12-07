За отказ идти в отпуск работника могут наказать

Если работник отказывается от использования ежегодного отпуска, работодатель имеет право в пределах, установленных графиком отпусков, без заявления работника издать приказ о предоставлении ему отпуска.

Об этом рассказала главный государственный инспектор отдела по вопросам экспертизы условий труда Управления Гоструда в области Евгения Краевская.

Как отмечается, работники обязаны выполнять распоряжения работодателя. За их невыполнение работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.

Однако, по желанию работника часть ежегодного отпуска могут заменить денежной компенсацией, однако продолжительность фактически использованной работником части ежегодного отпуска не может быть менее 24 календарных дней.

“Например, если работник не хочет идти в ежегодный отпуск продолжительностью 30 календарных дней, ему один раз в течение двух лет подряд можно выплатить денежную компенсацию за неиспользованную часть ежегодного отпуска сроком 6 календарных дней. В таких случаях руководитель обязан издать приказ о предоставлении отпуска указанным категориям работников в соответствии со сроками, предварительно согласованными при составлении графика отпусков”, – объясняет Краевская.

Законодательством также не предусмотрен срок давности, после которого работник теряет право на ежегодные отпуска, оно не содержит запрета работнику использовать ежегодные отпуска, которые ему не были своевременно предоставлены работодателем за предыдущие годы.

В случае увольнения, независимо от оснований, ему должна быть выплачена компенсация за все неиспользованные дни ежегодных отпусков.

Справка Finance.ua:

Кабинет министров изменил начисления средней зарплаты, которая применяется при оплате отпуска или компенсации за неиспользованные дни отдыха. Отныне действие постановления распространяется и на наемных работников физических лиц-предпринимателей.

В Гоструда объяснили, как можно уйти в отпуск, если работаешь на одном рабочем месте менее 6 месяцев.

На работе по совместительству работник имеет право на ежегодные и социальные отпуска.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫