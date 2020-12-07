Продажи электромобилей в Украине упали

В ноябре украинские номера получили 514 автомобилей, работающих исключительно на электротяге.

Об этом сообщает Укравтопром.

По сравнению с ноябрем прошлого года количество регистраций электромобилей уменьшилось почти на 28%, но в то же время в них выросла доля новых машин, которая составила 10% против 6% годом ранее.

Всего за период с января по ноябрь 2020 года украинский автопарк пополнили 6823 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля подержанной техники в этом количестве составила 92%.

Подержанные электрокары из-за рубежа в ноябре приобрел 461 автомобилист, что на 31% меньше, чем в прошлом году, тогда как спрос на новые электрические машины вырос на 29%, до 53 ед.

Самые популярные электромобили:

Nissan Leaf в прошлом месяце приобрели 126 чел.;

Chevrolet Bolt – 69 шт.;

Tesla Model 3 – 55 шт.;

Tesla Model S – 36 шт.;

BMW i3 – 23 шт.

В части коммерческих электромобилей всю статистику сформировали две модели:

Renault Kangoo Z.E. – 26 шт.;

Nissan e-NV200 – 7 шт.

Справка Finance.ua:

Украина остается среди лидеров по скорости роста количества электромобилей. Только за последние пять лет было приобретено почти 25 тысяч электрокаров.

Владельцам электротранспорта начали выдавать специальные номерные знаки зеленого цвета, оформление которых будет стоить 600 грн.

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