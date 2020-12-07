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Продажи электромобилей в Украине упали

Продажи электромобилей в Украине упали

В ноябре украинские номера получили 514 автомобилей, работающих исключительно на электротяге.

Об этом сообщает Укравтопром.

По сравнению с ноябрем прошлого года количество регистраций электромобилей уменьшилось почти на 28%, но в то же время в них выросла доля новых машин, которая составила 10% против 6% годом ранее.

Всего за период с января по ноябрь 2020 года украинский автопарк пополнили 6823 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля подержанной техники в этом количестве составила 92%.

Подержанные электрокары из-за рубежа в ноябре приобрел 461 автомобилист, что на 31% меньше, чем в прошлом году, тогда как спрос на новые электрические машины вырос на 29%, до 53 ед.

Самые популярные электромобили:

  • Nissan Leaf в прошлом месяце приобрели 126 чел.;
  • Chevrolet Bolt – 69 шт.;
  • Tesla Model 3 – 55 шт.;
  • Tesla Model S – 36 шт.;
  • BMW i3 – 23 шт.

В части коммерческих электромобилей всю статистику сформировали две модели:

  • Renault Kangoo Z.E. – 26 шт.;
  • Nissan e-NV200 – 7 шт.

Справка Finance.ua:

  • Украина остается среди лидеров по скорости роста количества электромобилей. Только за последние пять лет было приобретено почти 25 тысяч электрокаров.
  • Владельцам электротранспорта начали выдавать специальные номерные знаки зеленого цвета, оформление которых будет стоить 600 грн.

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По материалам Finance.UA
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