Продажи электромобилей в Украине упали

В ноябре украинские номера получили 514 автомобилей, работающих исключительно на электротяге.
Об этом сообщает Укравтопром.
По сравнению с ноябрем прошлого года количество регистраций электромобилей уменьшилось почти на 28%, но в то же время в них выросла доля новых машин, которая составила 10% против 6% годом ранее.
Всего за период с января по ноябрь 2020 года украинский автопарк пополнили 6823 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля подержанной техники в этом количестве составила 92%.
Подержанные электрокары из-за рубежа в ноябре приобрел 461 автомобилист, что на 31% меньше, чем в прошлом году, тогда как спрос на новые электрические машины вырос на 29%, до 53 ед.
Самые популярные электромобили:
В части коммерческих электромобилей всю статистику сформировали две модели:
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