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Зарплаты антикоррупционеров: сколько в ноябре заработали главы НАБУ, НАПК и САП

Зарплаты антикоррупционеров: сколько в ноябре заработали главы НАБУ, НАПК и САП

Самым высокооплачиваемым антикоррупционером в ноябре стал глава НАПК Александр Новиков.

Об этом пиште портал «Слово и дело».

Как отмечается, Новиков получил 404,4 тыс. грн. Кроме оклада и стандартных надбавок, ему выплатили премию за октябрь и материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов.

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Зарплата у заместителей Новикова: Иван Пресняков заработал 318,1 тыс. грн, Александр Стародубцев – 158,9 тыс. грн, Роман Сухоставец – 150,1 тыс. грн. Все заместители получили премии за ноябрь, Пресняков еще и помощь на решение социально-бытовых проблем, Стародубцев – оплату за период временной нетрудоспособности.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заработал 215,2 тыс. грн. Его заместители: Анатолий Новак – 194,1 тыс. грн, Татьяна Варварская – 162,2 тыс. грн, Гизо Углава – 129,9 тыс. грн.

Зарплата и.о. руководителя САП Максима Грищука составила 176,6 тыс. грн.

По материалам Слово и Дело
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