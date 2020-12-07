0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Суд разрешил застройку возле Чкаловского сквера

Суд разрешил застройку возле Чкаловского сквера

Хозяйственный суд Киева оставил в силе договор аренды двух земельных участков строительной компанией МЖК Оболонь, которые находятся в исторической части столицы возле сквера имени Чкалова.

Как сообщает издание “Ґраты”, соответствующее решение суд вынес в среду, 9 декабря.

Как известно, сквер имени Чкалова находится возле улиц Гончара и Коцюбинского, зеленая зона была разбита здесь почти сто лет назад.

Еще в 2005 году Киевсовет проголосовал за выделение двух земельных участков, расположенных вплотную к скверу, строительной компании для возведения высотки. Застройщик обнес территорию забором, но строительные работы так и не начались.

Уже в 2018 году эта земля ушла в субаренду к другой компании “Дилайвест”, но и она ничего не построила. 15 мая 2020 года договор аренды закончился.

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Недвижимость
Смотри также
Весь рынок:Недвижимость
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.