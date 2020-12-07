Суд разрешил застройку возле Чкаловского сквера

Хозяйственный суд Киева оставил в силе договор аренды двух земельных участков строительной компанией МЖК Оболонь, которые находятся в исторической части столицы возле сквера имени Чкалова.
Как сообщает издание “Ґраты”, соответствующее решение суд вынес в среду, 9 декабря.
Как известно, сквер имени Чкалова находится возле улиц Гончара и Коцюбинского, зеленая зона была разбита здесь почти сто лет назад.
Еще в 2005 году Киевсовет проголосовал за выделение двух земельных участков, расположенных вплотную к скверу, строительной компании для возведения высотки. Застройщик обнес территорию забором, но строительные работы так и не начались.
Уже в 2018 году эта земля ушла в субаренду к другой компании “Дилайвест”, но и она ничего не построила. 15 мая 2020 года договор аренды закончился.
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