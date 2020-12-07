Межбанк: доллар борется за свои позиции

В четверг торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 28,08 / 28,10 UAH/USD.

В течении нескольких минут с момента открытия “зеленый” подорожал лишь одну копейку, после чего взял курс на снижение.

К 10:25 курс безналичного доллара вернулся к утренним показателям 28,08 / 28,10 UAH/USD. Но уже через десять минут еще немного потерял в цене и остановился на показателях 28,07 / 28,09 UAH/USD.

По состоянию на 10:55 доллар вновь вернулся к уровням 28,08 / 28,10 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,08 / 28,10

евро – 33,94 / 33,97

Курсы валют на Межбанке

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