Межбанк: доллар борется за свои позиции

В четверг торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 28,08 / 28,10 UAH/USD.
В течении нескольких минут с момента открытия “зеленый” подорожал лишь одну копейку, после чего взял курс на снижение.
К 10:25 курс безналичного доллара вернулся к утренним показателям 28,08 / 28,10 UAH/USD. Но уже через десять минут еще немного потерял в цене и остановился на показателях 28,07 / 28,09 UAH/USD.
По состоянию на 10:55 доллар вновь вернулся к уровням 28,08 / 28,10 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,08 / 28,10
евро – 33,94 / 33,97
Курсы валют на Межбанке
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