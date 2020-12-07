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Беларусский бизнесмен хочет выкупить БТА Банк в Украине

Беларусский бизнесмен хочет выкупить БТА Банк в Украине

Беларусский бизнесмен Николай Воробей получил предварительное разрешение Антимонопольного комитета на покупку контрольного пакета акций казахского БТА Банка.

АМКУ предоставил разрешение Николаю Воробью на покупку контрольного пакета акций казахского БТА Банка. Конечным бенефициаром является Кенес Ракишев, казахский предприниматель.

Банк основан в 1992 году, с тех пор Ракишев владеет контрольным пакетом акций. По данным НБУ, БТА-банк по объему активов – 71-й из 74 финучреждений в Украине.

В 2018 году “Нефтебитумный завод” Воробья намеревался приватизировать “Центрэнерго”, однако заявку отклонил Фонд госимущества. Одной из причин было то, что “конечным бенефициарным владельцем одного из претендентов является лицо, что также является основателем и контроллером компаний, зарегистрированных на территории РФ, о чем участник не сообщила в конкурсной документации”.

В 2019 году “Нефтебитумный завод” вышел на украинский рынок со второй попытки. Он приобрел контрольный пакет акций в уставном капитале украинского ООО “Прикарпатзагадтранс”. Чем, собственно, получил доступ к перекачке российского дизельного топлива через Украину в Европейский Союз. Эту компанию также связывают с Виктором Медведчуком.

В декабря 2019 года эстонская компания, подконтрольная Николаю Воробью, получила эксклюзивное разрешение от Минэкономразвития России на поставку в Украину более 600 тысяч тонн теплового угля из России.

По материалам Радио Свобода
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