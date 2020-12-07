Из фонда борьбы с COVID-19 использовано 69% средств

Фонд борьбы с коронавирусом с общим фондом в 66 миллиардов гривен использован уже на 69%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

С использованных 45,4 миллиарда гривен 12 миллиардов направлены на охрану здоровья. Всего на медицину выделили 23,8 миллиарда.

На ИВЛ профинансировано 63 млн из предусмотренных 100 миллионов гривен.

На обеспечение лабораторий Минздрава и средства индивидуальной защиты медработников использовано 1 миллиарда из выделенных 4 миллиардов гривен. На субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом – 1,5 миллиарда гривен (100%). На доплаты медработникам использовали более 88% (5,3 миллиарда) предусмотренных средств.

По программе медицинских гарантий предусмотрено еще 15,8 миллиарда гривен, из которых использовано 10,6 миллиарда.

Из местных бюджетов на противодействие пандемии потратили 4,4 миллиарда гривен.

Еще 8,9 миллиарда – пополнили спецфонд госбюджета на поддержку субъектов хозяйствования.