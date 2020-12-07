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Шмыгаль объяснил, почему в этом году не состоялась большая приватизация

Шмыгаль объяснил, почему в этом году не состоялась большая приватизация

В этом году большая приватизация не состоялась из-за пандемии, экономического кризиса и опасения правительства, что упадут цены на объекты приватизации, но в следующем году ожидают привлечения 12 млрд грн от приватизации.

“В начале года было принято решение, поскольку пандемия, инвесторы имеют ограничения в передвижениях, действиях и т.д., плюс экономический кризис, то мы переживали, что цены упадут как на недвижимость, так и на объекты большой приватизации.

Ну и кроме этого такие объекты требуют большой подготовки, потому что вокруг них есть масса несогласованной документации, судебных решений, споров и так далее. Фонд госимущества сейчас этим занимается”, – сказал он, отвечая на вопрос, почему в этом году не состоялась большая приватизация, кроме показательной приватизации гостиницы “Днепр”.

“Гостиница “Днепр” была лучшим вариантом, у нее идеально чистые документы, ее можно было быстро выставить. Это была своеобразная проба, как отреагирует рынок. При том, что “Днепр” не относился к большой приватизации. Это объект малой приватизации, который, правда, продали дороже, чем некоторые объекты большой”, – пояснил премьер.

“Было выставлено еще одно газовое месторождение, и на аукционе вместо ожидаемых 400 миллионов удалось привлечь 650. Эти примеры показали, что коронакризис не влияет на приватизацию. Поэтому мы провели приватизацию целого ряда спиртовых заводов.

На следующий год мы готовим шесть объектов большой приватизации и около 30 объектов средней приватизации. Таких “малых” объектов, как спиртзаводы, готовится несколько сотен. В следующем году мы ожидаем привлечения 12 млрд гривен от приватизации”, – добавил он.

По материалам Економічна Правда
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