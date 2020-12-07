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Кафе и ресторанам разрешили работать дольше

Кафе и ресторанам разрешили работать дольше

В Украине не только ввели локдаун, но и внесли некоторые изменения в ограничения общенационального карантина. Кафе, барам и ресторанам на час продлили время работы и определили, до скольких они будут открыты на Новый год. Об этом рассказал на заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов.

Он напомнил, что на сегодняшний день заведениям общепита разрешено работать до 22:00.

“Предлагаем продолжить работу заведениям общественного питания до 23:00, но с запретом проведения расчетных операций после 22:00, чтобы потом было какое-то время на пребывание людей в заведении”, – сказал Степанов.

А вот в новогоднюю ночь кафе, барам и ресторанам разрешили работать до 01:00.

Как сообщали новости “Сегодня”, на январский локдаун почти все закрывается, однако, например, салоны красоты смогут работать при условии предварительной записи клиентов.

Также мы писали, что были приняты законы о поддержке бизнеса на время локдауна. Выплаты начнутся уже в декабре.

По материалам Сегодня
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