Всего 60 экземпляров: Jaguar представил люксовое купе

Британская компания по производству люксовых автомобилей Jaguar представила новый автомобиль премиум-класса 2021 Jaguar F-Type Heritage 60 Edition.
Об этом сообщает портал Car Buzz.
Компания планирует произвести всего 60 экземпляров в рамках празднования 60-летия автомобиля Jaguar E-type.
В 2021 на Jaguar F-Type Heritage 60 Edition установлен 5-литровый двигатель V8. Общая мощность авто составляет 575 лошадиных сил, а крутящий момент составляет 516 Нм.
Именно купе разгоняется до «сотни» всего за 3,5 секунды, а его максимальная скорость не превышает 299 км в час.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Суды отменяют штрафы за парковку в запрещенном местеВчера, 13:25 - 1456 14
В Украине разрешили продавать акции Facebook и TeslaВчера, 10:00 - 2648 8
Суды взыскали с госбюджета 200 миллионов в пользу завода АхметоваВчера, 10:15 - 1717 5
В Украине может появиться "экономический паспорт гражданина"Вчера, 16:02 - 1809 4
Стали известны даты нового локдауна – источникиВчера, 12:10 - 2788 4
Стали известны даты нового локдауна – источникиВчера, 12:10 - 2788 4
В Украине разрешили продавать акции Facebook и TeslaВчера, 10:00 - 2648 8
Apple официально снизила стоимость своих популярных iPhoneВчера, 03:02 - 2321
В Украине может появиться "экономический паспорт гражданина"Вчера, 16:02 - 1809 4
Суды взыскали с госбюджета 200 миллионов в пользу завода АхметоваВчера, 10:15 - 1717 5
Первой в мире вакцину от коронавируса в Великобритании получила пожилая женщина (фото)Позавчера, 16:10 - 283 1
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 657
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)05.12.2020, 11:00 - 952
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 2774 6
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 3540 7