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Всего 60 экземпляров: Jaguar представил люксовое купе

Всего 60 экземпляров: Jaguar представил люксовое купе

Британская компания по производству люксовых автомобилей Jaguar представила новый автомобиль премиум-класса 2021 Jaguar F-Type Heritage 60 Edition.

Об этом сообщает портал Car Buzz.

Компания планирует произвести всего 60 экземпляров в рамках празднования 60-летия автомобиля Jaguar E-type.

В 2021 на Jaguar F-Type Heritage 60 Edition установлен 5-литровый двигатель V8. Общая мощность авто составляет 575 лошадиных сил, а крутящий момент составляет 516 Нм.

Именно купе разгоняется до «сотни» всего за 3,5 секунды, а его максимальная скорость не превышает 299 км в час.

По материалам УАИБ
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