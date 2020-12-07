В 2020 году Киев лишился почти миллиарда долларов из-за сокращения количества туристов - КГГА

В Киевской городской государственной администрации рассказали, что в 2020 году Киев лишился почти миллиарда долларов из-за сокращения количества туристов в связи с пандемией.
Об этом на пресс-конференции рассказала начальник Управления туризма и промоций КГГА Марина Радова.
В 2019 Киев посетили 1,5 миллиона туристов, а в 2020 году – 377 500. Частично потери планируют компенсировать за счет туризма.
“По состоянию на июль, потери Киева составили почти миллиард долларов. В прошлом году только туристический сбор составил 62 миллиона гривен, а сегодня – это 30 миллионов гривен. Надеемся, что до конца года будет 40 миллионов или больше. Бюджет города недосчитался 20 миллионов гривен”, – рассказала Радова.
В планах на 2021 год – развивать медицинский туризм и запустить приложение для туристов и маршрут для людей с особенностями зрения. Для повышения качества туризма планируют создать Академию гостеприимства, в которой будут обучать правоохранителей и медиков, которые чаще остальных общаются с туристами.
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