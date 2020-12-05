Израиль получил первую партию вакцины от COVID-19

В среду, 9 декабря, Израиль получил первую партию вакцины от коронавируса компании Pfizer. Лекарства уже передали на хранение в хранилище израильской фармацевтической кампании Teva.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Первым вакцинироваться вызвался премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Точная дата вакцинации населения пока не известна.
“Рейс DHL из Брюсселя перевез более 100 тысяч доз недавно созданной вакцины и приземлился в аэропорту Бен-Гуриона в Тель-Авиве около 9:00”, – говорится в сообщении.
Напомним, Израиль подписал контракт с компанией Pfizer. Компания продаст Израилю 8 млн доз вакцины, которых хватит для 4 млн граждан.
Кроме того, в конце ноября Израиль подписал контракт на поставку вакцины от коронавируса с компанией AstraZeneca. Израиль получит около 10 миллионов доз препарата.
Добавим, что Минздрав Израиля заказал у компании Moderna 4 млн доз вакцины от коронавируса. Количества доз вакцины хватит для 3 миллионов граждан Израиля. Поставки запланированы на 2021 год.
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