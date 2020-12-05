Визовая информационная система будет функционировать по-новому

Европарламент и Совет ЕС согласовали изменения Визовой информационной системы (VIS), которые позволят более тщательно проверять данные заявителей на получение шенгенских виз и видов на жительство в странах Евросоюза, обеспечат полную совместимость с другими базами данных.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Что изменится. VIS будет включать информацию не только о краткосрочных визах, как было ранее, но также будет охватывать долгосрочные визы и вид на жительство, поскольку эти документы позволяют свободное передвижение в пределах Шенгенской зоны. Регистрация этих документов в централизованной базе данных поможет органам власти проверить их подлинность и действительность.

Кроме того, в VIS будет внесен скан страницы с биографическими данными проездного документа. Это должно упростить возвращение нелегальных граждан третьих стран.

Новые правила предусматривают усиленные проверки безопасности во всех базах данных:

заявки на получение визы будут автоматически проверяться через Европейский поисковый портал на соответствие другим информационным системам ЕС в сферах безопасности и миграции. Это Система въезда-выезда (с 2022 г.), Шенгенская информационная система и Система информации о судимости граждан третьих стран;

такая перекрестная проверка позволит выявить претендентов, использующих несколько удостоверений личности, и выявить тех, кто представляет риск з точки зрения безопасности или нарушения правил миграции.

Обмен данных:

улучшение обмена данными и информацией позволит пограничникам на внешних границах Шенгенского пространства быстро определить, действительны ли долгосрочная виза или вид на жительство и находятся ли они в руках законного владельца.

Совместимость баз данных и электронный доступ к ним облегчат процедуру выдворения, расследования террористических и других преступлений, идентификацию пропавших без вести или похищенных лиц, жертв торговли людьми.

Модернизированная визовая информационная система должна быть введена в действие до конца 2023 года.

Справка Finance.ua:

VIS – это база данных, которая связывает пограничников на внешних границах Союза с консульствами государств-членов ЕС во всем мире. Она была запущена в 2015 году.

В 2019 г. было выдано 15 миллионов шенгенских виз для краткосрочного пребывания.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫