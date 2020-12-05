Визовая информационная система будет функционировать по-новому

Европарламент и Совет ЕС согласовали изменения Визовой информационной системы (VIS), которые позволят более тщательно проверять данные заявителей на получение шенгенских виз и видов на жительство в странах Евросоюза, обеспечат полную совместимость с другими базами данных.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Что изменится. VIS будет включать информацию не только о краткосрочных визах, как было ранее, но также будет охватывать долгосрочные визы и вид на жительство, поскольку эти документы позволяют свободное передвижение в пределах Шенгенской зоны. Регистрация этих документов в централизованной базе данных поможет органам власти проверить их подлинность и действительность.
Кроме того, в VIS будет внесен скан страницы с биографическими данными проездного документа. Это должно упростить возвращение нелегальных граждан третьих стран.
Новые правила предусматривают усиленные проверки безопасности во всех базах данных:
Обмен данных:
Совместимость баз данных и электронный доступ к ним облегчат процедуру выдворения, расследования террористических и других преступлений, идентификацию пропавших без вести или похищенных лиц, жертв торговли людьми.
Модернизированная визовая информационная система должна быть введена в действие до конца 2023 года.
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