Украина в течение 10 лет закроет все убыточные шахты - Буславец

Министерство энергетики прогнозирует, что убыточные шахты в Украине можно будет закрыть в течение 10 лет.
Об этом заявила первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец в ходе первого Немецко-Украинского энергетического дня.
“Министерство энергетики завершает согласительные процедуры по концепции реформирования угольной отрасли. Согласно этой концепции, мы предполагаем, чтобы все убыточные шахты были закрыты в течение 10 лет. В ближайшие годы мы минимизируем дотирования госпредприятий из бюджета”, – сказала Буславец.
Она напомнила, что к 2070 году Украина планирует полностью отказаться от ископаемых видов топлива и стать климатически нейтральной.
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