Украина в течение 10 лет закроет все убыточные шахты - Буславец

Министерство энергетики прогнозирует, что убыточные шахты в Украине можно будет закрыть в течение 10 лет.

Об этом заявила первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец в ходе первого Немецко-Украинского энергетического дня.

“Министерство энергетики завершает согласительные процедуры по концепции реформирования угольной отрасли. Согласно этой концепции, мы предполагаем, чтобы все убыточные шахты были закрыты в течение 10 лет. В ближайшие годы мы минимизируем дотирования госпредприятий из бюджета”, – сказала Буславец.

Она напомнила, что к 2070 году Украина планирует полностью отказаться от ископаемых видов топлива и стать климатически нейтральной.