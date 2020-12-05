Суды отменяют штрафы за парковку в запрещенном месте

У одного из штрафов полиции – самый высокий уровень отмены в судах. Это штраф за стоянку в запрещенном месте. Объясняется это особой правовой природой этого нарушения и сложностью формирования доказательной базы. Поэтому вероятность отмены этого через суд чрезвычайно велика.

Об этом пишет Дорожный Адвокат .

Штрафы. За нарушение правил стоянки предусмотрен штраф 255 грн. Если это нарушение создает препятствия дорожному движению, то штраф составляет 510 грн.

Что предусмотрено законом. Запрет стоянки всех транспортных средств обозначается дорожным знаком 3.35 “Стоянка запрещена”. При этом, согласно подпункту 1.10 ПДД стоянка – это прекращение движения автомобиля на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой (высадкой) пассажиров, загрузкой (разгрузкой) груза.

Поэтому для применения такого штрафа инспектор должен доказать сам факт стоянки продолжительностью не менее 5 мин. Для этого он должен сделать на служебный видеорегистратор непрерывную видеозапись такой стоянки, продолжительность которой, как и самой стоянки, не может быть меньше 5 мин.

Как это проходит на практике. Полицейские эти требования не соблюдают и прилагают к постановлению или фото с места происшествия, или короткое видео, которые не подтверждают продолжительность прекращения движения автомобиля более 5 мин. Само же постановление не может быть доказательством нарушения правил стоянки. Как не может быть и доказательством рапорт работника полиции.

Еще сложнее инспектору доказать, что такая стоянка не связана с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой (разгрузкой) груза.

Последствия. Суды отменяют такие штрафы ввиду не доведения инспектором именно факта стоянки продолжительностью по времени не менее 5 мин., как это предусмотрено Правилами дорожного движения. Или не доказательства связи этой стоянки с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой (разгрузкой) груза. Поэтому суды делают заключения об отсутствии и недоказанности состава административного правонарушения.

Таким образом, правовая природа этого правонарушения и сложность формирования доказательной базы дает возможность водителям избегать ответственности за эти нарушения.

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