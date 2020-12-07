В GlobalLogic рассказали, какие IT-специалисты наиболее востребованы сегодня

IT-специалисты находятся в топе зарплат среди украинцев. Какие из направлений в IT наиболее востребованы cегодня мы узнали от Андрей Яворского, вице-президента по стратегии и технологиям компании GlobalLogic.

Со слов эксперта, наиболее без рисковым для начинающего будет изучение базовых технологий, которые лежат в основе высокопроизводительных систем (языков программирования по типу С++). Это языки, лежащие на нижнем уровне большинства высокопроизводительных систем. Если говорить о профессии – это Devops (специалисты, поддерживающие технологические платформы). Такие специалисты стали еще более востребованными во времена коронавируса и локдаунов.

Качества специалистов, которые будут востребованы независимо от того, какой технологической платформой вы занимаетесь:

знание инженерии;

системное мышление;

умение оперативно решать задачи;

умение смотреть абстрактно;

понимание “картины в целом”.

“Люди в IT, как правило, это люди с критическим мышлением и способностью постоянно обучаться новому. Жизненный цикл технологий становится все меньше, если вы посмотрите на то, с какой скоростью меняются телефоны и все остальное… Средний “срок жизни” технологии уже не 5-7 лет, а 2-3 года. То, что сейчас активно на рынке, уже через пару лет может стать невостребованным”, – подчеркивает Яворский.

О зарплатах. “Если мы посмотрим тренды за последние 2-3 года, то между технологиями разрыва особо не осталось. Старшие разработчики на всех популярных языках будут получать похожие зарплаты. Тренд, который наблюдается сейчас, и его можно сравнить с Европой, если зарплаты старших разработчиков остаются более менее стабильными (т.е растут на уровне мировой инфляции), то с “низов” становится лучше – специалисты уровня junior, тестировщики начинают получать больше”, – сообщил вице-президент GlobalLogic.