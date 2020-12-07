0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 227 0

В GlobalLogic рассказали, какие IT-специалисты наиболее востребованы сегодня

В GlobalLogic рассказали, какие IT-специалисты наиболее востребованы сегодня

IT-специалисты находятся в топе зарплат среди украинцев. Какие из направлений в IT наиболее востребованы cегодня мы узнали от Андрей Яворского, вице-президента по стратегии и технологиям компании GlobalLogic.

Со слов эксперта, наиболее без рисковым для начинающего будет изучение базовых технологий, которые лежат в основе высокопроизводительных систем (языков программирования по типу С++). Это языки, лежащие на нижнем уровне большинства высокопроизводительных систем. Если говорить о профессии – это Devops (специалисты, поддерживающие технологические платформы). Такие специалисты стали еще более востребованными во времена коронавируса и локдаунов.

Качества специалистов, которые будут востребованы независимо от того, какой технологической платформой вы занимаетесь:

  • знание инженерии;
  • системное мышление;
  • умение оперативно решать задачи;
  • умение смотреть абстрактно;
  • понимание “картины в целом”.

“Люди в IT, как правило, это люди с критическим мышлением и способностью постоянно обучаться новому. Жизненный цикл технологий становится все меньше, если вы посмотрите на то, с какой скоростью меняются телефоны и все остальное… Средний “срок жизни” технологии уже не 5-7 лет, а 2-3 года. То, что сейчас активно на рынке, уже через пару лет может стать невостребованным”, – подчеркивает Яворский.

О зарплатах. “Если мы посмотрим тренды за последние 2-3 года, то между технологиями разрыва особо не осталось. Старшие разработчики на всех популярных языках будут получать похожие зарплаты. Тренд, который наблюдается сейчас, и его можно сравнить с Европой, если зарплаты старших разработчиков остаются более менее стабильными (т.е растут на уровне мировой инфляции), то с “низов” становится лучше – специалисты уровня junior, тестировщики начинают получать больше”, – сообщил вице-президент GlobalLogic.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.