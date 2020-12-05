В Украине подорожал бензин: что будет с ценами на горючее

В Украине за первую неделю декабря ускорился рост цен на бензин (максимальное подорожание до 45 копеек за литр). Эксперты ожидают, что в ближайшее время цены продолжат расти.
Об этом пишет сайт “Сегодня”.
“Коррекция возможна у тех трейдеров, которые пока не меняли ценники, таких достаточно. В основном это небольшие региональные сети. В среднем по стране розничные цены на бензин и дизтопливо повысятся еще на 15-20 копеек за литр”, – сообщил заместитель директора Научно-технического центра “Психея” Геннадий Рябцев.
В то же время аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн отметил, что не видит оснований для заметного роста цен на топливо.
“Сейчас продажи низкие, в холода многие водители переходят с газа на бензин. Да и подорожание бензина не стимулирует трейдеров к снижению цен на альтернативное топливо – газ”, – резюмировал он.
По состоянию на 8 декабря бензин А-98 в Киеве и области продается по цене 28,87 грн за литр, А-95 стоит 24,49 грн за литр, А-92 можно купить по 24,09 грн за литр.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гетманцев призвал повысить тариф на электроэнергию для украинцев11 ч. назад - 3634 14
Локдаун: что ограничат в Украине с января10 ч. назад - 3597 6
В Украине облгазы повысили абонплату на газ - СМИ12 ч. назад - 2185 6
Порядок выплаты государственного пособия в размере 8 тыс. грнВчера, 15:00 - 17081 6
Зарплата Кличко и его заместителей: сколько за ноябрь получили киевские чиновники12 ч. назад - 1047 5
Гетманцев призвал повысить тариф на электроэнергию для украинцев11 ч. назад - 3634 14
Локдаун: что ограничат в Украине с января10 ч. назад - 3597 6
В Киеве запустили камеру автофиксации нарушений ПДД с дополнительной функцией5 ч. назад - 2997 1
Украинцы заработали 8 млрд долларов на криптовалюте за последние 12 месяцев - ChainalysisВчера, 21:30 - 2280
В Украине облгазы повысили абонплату на газ - СМИ12 ч. назад - 2185 6
Первой в мире вакцину от коронавируса в Великобритании получила пожилая женщина (фото)4 ч. назад - 88
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)Вчера, 12:17 - 367
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)05.12.2020, 11:00 - 796
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 2460 6
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 3445 7