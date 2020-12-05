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В Украине подорожал бензин: что будет с ценами на горючее

В Украине подорожал бензин: что будет с ценами на горючее

В Украине за первую неделю декабря ускорился рост цен на бензин (максимальное подорожание до 45 копеек за литр). Эксперты ожидают, что в ближайшее время цены продолжат расти.

Об этом пишет сайт “Сегодня”.

“Коррекция возможна у тех трейдеров, которые пока не меняли ценники, таких достаточно. В основном это небольшие региональные сети. В среднем по стране розничные цены на бензин и дизтопливо повысятся еще на 15-20 копеек за литр”, – сообщил заместитель директора Научно-технического центра “Психея” Геннадий Рябцев.

В то же время аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн отметил, что не видит оснований для заметного роста цен на топливо.

“Сейчас продажи низкие, в холода многие водители переходят с газа на бензин. Да и подорожание бензина не стимулирует трейдеров к снижению цен на альтернативное топливо – газ”, – резюмировал он.

По состоянию на 8 декабря бензин А-98 в Киеве и области продается по цене 28,87 грн за литр, А-95 стоит 24,49 грн за литр, А-92 можно купить по 24,09 грн за литр.

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По материалам Сегодня
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