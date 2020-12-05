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Телевизоры Xiaomi станут еще больше похожими на смартфоны

Телевизоры Xiaomi станут еще больше похожими на смартфоны

Xiaomi постоянно дорабатывает прошивку не только своих смартфонов, но и телевизоров тоже – в них используется программная оболочка MIUI for TV. И вот сейчас авторитетный источник сообщил о появлении новой функции в MIUI for TV 3.0, вышедшей в сентябре этого года: пользователи смогут самостоятельно выбирать и менять темы оформления на свой вкус.

Новая функция будет работать по аналогичному принципу, что и в смартфонах Xiaomi. Уже в ближайшее время каждый владелец Xiaomi сможет максимально персонализировать интерфейс телевизора.

Вместе с темой оформления будет меняться и цвет некоторых элементов интерфейса. Источник указывает, что помимо основной темы оформления появилось еще восемь, но со временем их наверняка будет больше. Еще не все телевизоры Xiaomi получили MIUI for TV 3.0, но компания работает над распространением прошивки.

По материалам TechnoPortal
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