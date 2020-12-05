Apple официально снизила стоимость своих популярных iPhone

Компания Apple пользуется большой популярностью как в мире, так и в частности в Украине. Техника «яблочного» бренда дешевеет неохотно и медленнее остальных.
Однако, здесь пришла хорошая весть от официальных продавцов компании Apple. Производитель официально снизил розничную стоимость многих популярных смартфонов, среди которых:
Цены указаны в минимальной комплектации 64 ГБ. Однако, упали в цене и другие конфигурации встроенной памяти. А это значит, что стоимость снизилась минимум на 2000 гривен, а максимальная скидка составляет 4000 гривен. Это весьма приятное предложение, если учесть нестабильный курс и падение гривны по отношению к доллару. Как отмечает авторизованный продавец, акция продлится включительно до 20 декабря 2020 года.
Напомним, новая серия iPhone 12 появилась на полках украинских ритейлеров относительно недавно, всего месяц назад, а самая компактная модель в серии iPhone 12 mini и вовсе 20 ноября, и это первая существенная скидка на нее, кстати, айфоны новой линейки на старте продаж сразу же стали дефицитными в мире.
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Локдаун: что ограничат в Украине с январяВчера, 11:00 - 3963 7
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