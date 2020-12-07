Испания с марта будет впускать туристов без теста на COVID-19

Для поездки в Испанию уже в марте не нужно будет сдавать тест на коронавирус. Власти страны представили программу для привлечения туристов – гостям будут предоставлять актуальную информацию о стране и советы по безопасности.
Об этом сообщает местное издание The Local.
Испанские органы власти в сфере туризма надеются, что до прихода весны удастся отказаться от предоставления негативного теста на COVID-19, сделанного менее чем за 72 часа до поездки. Сейчас он является обязательным.
Кампанию уже презентовал министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото и генеральный директор Национального совета по туризму Turespaña Мигель Санс.
“С помощью этой кампании мы хотим позиционировать туристический бренд Испании как фактор, влияющий на безопасность путешествий, и сделать вклад в формирование уверенности у туристов в том, что они снова приедут в нашу страну”, – сказал Марото.
Кампания обойдется примерно в 2 миллиона евро. Планируется, что она будет продолжаться, пока принимаются меры по профилактике коронавируса.
Напомним, ирландский лоукостер Ryanair начал продавать билеты на маршрут “Киев-Венеция” с 30 марта 2021 года. Полеты будут совершаться по вторникам и субботам.
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