Вакансии в Украине: в Центре занятости рассказали, сколько платят работодатели

В Украине стало меньше безработных, состоящих на учете в Центре занятости.
Об этом рассказала начальник управления Госслужбы занятости Инна Бондини в эфире канала “Украина 24”.
“Сейчас мы наблюдаем уменьшение численности зарегистрированных безработных по сравнению с мартом, апрелем, маем, и увеличение количества вакансий. Еще летом у нас была такая пропорция примерно 9 человек на одну вакансию, то сегодня уже 7 человек претендуют на одну вакансию. С начала карантина в центрах занятости зарегистрировались более 670 тысяч человек”, – сказала она.
Эксперт объяснила, почему наблюдается такая статистика.
“Здесь и социальные факторы, и экономические, и то, что весенний и летний локдаун предприятия пережили и возобновили свою деятельность, люди трудоустраиваются, и, когда трудоустраиваются, они меньше к нам обращаются, растет количество вакансий. Также есть такое понятие, как сезонные колебания рынка. Каждая пятая вакансия сегодня – в сельском хозяйстве, в перерабатывающей промышленности, в торговле. Меньше всего вакансий в госуправлении, транспорте, здравоохранении, образовании”, – рассказала она.
Также Бондини назвала профессии, в которых больше всего платят, и средние зарплаты, которые готовы давать работодатели.
“Зачем нужно переучиваться? Локдаун нам показал, что нужно осваивать интернет-технологии, технологии общения, работу и учебу онлайн. Обучение иностранным языкам, дополнительным программам – это тренд. По состоянию на сегодня по вакансиям у нас средняя зарплата около 7 тыс. грн, более 20% – это вакансии с минимальной зарплатой, 30% – от минимальной до 6 тыс. грн, 15% – от 6 до 8 тыс., и 15-16% вакансий – более 10 тыс. грн. Но тенденция к росту зарплат”, – сказала эксперт.
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