Где в мире больше всего выросли цены на жилье

Больше всего в 3-м квартале 2020 года выросли цены на жилую недвижимость в Турции, Вьетнаме и Новой Зеландии.
Общая стоимость жилья повысились в 43 из 55 стран. Особенно это касается Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Канады и США, передает данные исследования портала Global Property Guide “Минфин”.
Аналитики отмечают, что во многих странах стремительно растут продажи недвижимости. Новый спрос часто приходится на покупку объектов за пределами крупных городов. Этому способствуют низкие процентные ставки.
В 3-м квартале больше всего в годовом выражении выросли цены:
Самый значительный спад за соответствующий период отметили:
Цены на жилье Киеве увеличились за аналогичный период на 1,89%.
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