Где в мире больше всего выросли цены на жилье

Больше всего в 3-м квартале 2020 года выросли цены на жилую недвижимость в Турции, Вьетнаме и Новой Зеландии.

Общая стоимость жилья повысились в 43 из 55 стран. Особенно это касается Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Канады и США, передает данные исследования портала Global Property Guide “Минфин”.

Аналитики отмечают, что во многих странах стремительно растут продажи недвижимости. Новый спрос часто приходится на покупку объектов за пределами крупных городов. Этому способствуют низкие процентные ставки.

В 3-м квартале больше всего в годовом выражении выросли цены:

на жилье в Турции +13,96%,

вьетнамском Хошимине +13,83%,

Новой Зеландии +13,77%,

Германии +12,44%

Словакии +10,1%.

Самый значительный спад за соответствующий период отметили:

в Египте -22,31%,

Черногории -21,99%,

камбоджийском Пномпене -7,88%,

Дубае в ОАЭ -4,88%,

Саудовской Аравии -3,51%.

Цены на жилье Киеве увеличились за аналогичный период на 1,89%.

Справка Finance.ua:

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках пригорода Киева второй месяц подряд остается на прежнем уровне – 16 тыс. грн/кв. м. Практически без изменений и средний показатель по удаленности от города, разве что в радиусе до 5 км стоимость квадрата в ЖК поднялась на 1,7%, или 300 грн – до 17,8 тыс. грн/кв. м.

В октябре было выдано 662 ипотечных кредита населению на общую сумму 491 млн грн. Это самый высокий месячный показатель, начиная с декабря 2018 года. По сравнению с октябрем 2019 г. объем выдачи новых ипотечных кредитов увеличился на 82%, а по сравнению с сентябрем 2020 г. – на 6%.

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