Малая приватизация: названа сумма поступлений в 2020 году

В Украине в 2020 году в государственный бюджет от продажи объектов малой приватизации поступило более 1,4 миллиарда гривен.
Об этом в ответ на запрос «Слово и дело» сообщили в Фонде госимущества Украины.
В ведомстве уточнили, что в список объектов малой приватизации на 2020 год были включены 233 государственных предприятия. В течение года были проданы следующие объекты:
Кроме того, также было продано с аукциона предприятие «Киевпассервис» за 230 млн грн, и киевский отель «Днепр» за 1,1 млрд грн.
Также сейчас еще ожидается поступление 28,8 млн грн. от продажи гостиницы «Славянской».
В ФГИ отметили, что до конца этого года в рамках малой приватизации планируют продать такие объекты:
Также в планах на продажу пакет акций АО «Химтекстильмаш» (стартовая цена – 994 тыс грн).
Что касается аукционов по продаже объектов большой приватизации, то они не проводятся до конца карантина в Украине, добавили в Фонде.
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