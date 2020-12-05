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Малая приватизация: названа сумма поступлений в 2020 году

Малая приватизация: названа сумма поступлений в 2020 году

В Украине в 2020 году в государственный бюджет от продажи объектов малой приватизации поступило более 1,4 миллиарда гривен.

Об этом в ответ на запрос «Слово и дело» сообщили в Фонде госимущества Украины.

В ведомстве уточнили, что в список объектов малой приватизации на 2020 год были включены 233 государственных предприятия. В течение года были проданы следующие объекты:

  • ГП «Броварской оптовый рынок» (44 500 грн)
  • ГП «Богодуховский сельскохозяйственный учебно-курсовой комбинат» (6,9 млн грн)
  • ГП «Тульчинское производственное предприятие по племенному делу в животноводстве» (11,7 млн грн).
  • ГП «Центр по сертификацикации строительных материалов, изделий и конструкций» (6,5 млн грн)
  • ГП «Орган сертификации автоматизированных и автоматических систем управления и условий процесса перевозок на железнодорожном транспорте» (5,9 млн грн)
  • Черкасское государственное коммерческое жилищно-бытовое предприятие «Жилсервис» (18,1 млн грн)
  • ГП «Центр строительного и энергоэффективного инжиниринга» (15,6 млн грн).

Кроме того, также было продано с аукциона предприятие «Киевпассервис» за 230 млн грн, и киевский отель «Днепр» за 1,1 млрд грн.

Также сейчас еще ожидается поступление 28,8 млн грн. от продажи гостиницы «Славянской».

В ФГИ отметили, что до конца этого года в рамках малой приватизации планируют продать такие объекты:

  • «Литинский автобусный парк» (стартовая цена – 6,7 млн грн);
  • «Научно-исследовательский институт «Гелий» (2,5 млн грн);
  • «Александрийский шелкосовхоз» (9,2 млн грн);
  • «Научно-технический центр оценки соответствия в строительстве «Стройцентр» (58 тыс грн).

Также в планах на продажу пакет акций АО «Химтекстильмаш» (стартовая цена – 994 тыс грн).

Что касается аукционов по продаже объектов большой приватизации, то они не проводятся до конца карантина в Украине, добавили в Фонде.

По материалам Слово и Дело
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