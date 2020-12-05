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Citroen завершил производство модели C4 Cactus

Citroen завершил производство модели C4 Cactus

С конвейера сошел последний Citroen C4 Cactus, ознаменовав конец шестилетней карьеры яркой модели.

На момент своего появления в 2014 году C4 Cactus был типичным вариантом яркого автомобиля, который выделялся не только своим внешним видом. Учитывая его платформу и цену, Cactus принадлежал к B-сегменту, но по размеру он больше похож на представителя сегмента C.

Яркие пластиковые элементы на кузове, кроме уникального внешнего вида, выполняли еще и защитную функцию. Еще одним ярким элементом дизайна C4 Cactus стали фары: дневные ходовые огни и основные блоки были отделены друг от друга. Кроме того, Cactus можно было заказать в нескольких ярких цветах, включая флуоресцентный желтый.

Несмотря на противоречивую внешность, C4 Cactus оказался хитом, особенно в первые годы своего пребывания на рынке.

По материалам MMR
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