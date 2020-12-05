В Украине официально работают более 300 ломбардов

В Украине по состоянию на 30 ноября действуют 74 банка и 2071 участник рынка небанковских финансовых услуг, в частности 302 ломбарда.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
“По состоянию на 30 ноября 2020 г. в Украине действуют 74 банка и 2071 участник рынка небанковских финансовых услуг. В ноябре количество действующих банков не изменилось, количество участников небанковского рынка уменьшилось с 2079 до 2071”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что небанковский рынок пока состоит из 322 кредитных союзов, 1025 финансовых компаний и 65 страховых брокеров.
“В настоящее время небанковский рынок состоит из 191 рисковых (non-life) (было 194) и 20 лайфовых (страхование жизни) страховщиков, 302 (было 303) ломбардов”, – указано в сообщении.
На платежном рынке работаю 36 платежных систем, созданных резидентами, и 13 международных платежных систем, созданных нерезидентами.
“В ноябре в Национальный банк обратилось наибольшее количество участников рынка финансовых услуг относительно аннулирования лицензии (были аннулированы лицензии 34 компаниям) и исключений из реестров (было исключено 10 компаний из реестров)”, – сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что также по состоянию на 30 ноября НБУ согласовал назначение руководителей 12 банков.
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