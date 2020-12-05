Межбанк: утро началось с укрепления гривны

Во вторник торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 28,11 / 28,12 UAH/USD.
В течении нескольких минут с момента открытия курс уже снизился на одну копейку.
К 10:25 курс безналичного доллара уже демонстрировал показатели 28,09 / 28,11 UAH/USD.
Тенденция к снижению продолжилась, и уже в 10:40 курс был зафиксирован на котировках 28,08 / 28,10 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,11 / 28,13
евро – 34,04 / 34,06
Курсы валют на Межбанке
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