Межбанк: утро началось с укрепления гривны

Во вторник торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 28,11 / 28,12 UAH/USD.

В течении нескольких минут с момента открытия курс уже снизился на одну копейку.

К 10:25 курс безналичного доллара уже демонстрировал показатели 28,09 / 28,11 UAH/USD.

Тенденция к снижению продолжилась, и уже в 10:40 курс был зафиксирован на котировках 28,08 / 28,10 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,11 / 28,13

евро – 34,04 / 34,06

Курсы валют на Межбанке

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