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Локдаун: что ограничат в Украине с января

Локдаун: что ограничат в Украине с января

Уже на этой неделе станет известно, будет ли введен локдаун в Украине. Правительство обнародует полный перечень новых ограничительных мер во время очередного заседания Кабмина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook сообщил, что правительство будет вынуждено ввести более жесткие ограничения, несмотря на то, что в последние недели эпидситуация несколько стабилизировалась.

Благодаря карантину выходного дня удалось снизить нагрузку на медицинскую систему. Однако глава Кабмина предположил, что с учетом динамики заболеваемости уже в следующем месяце придется усилить карантин.

Что планируют запретить. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на встрече с представителями СМИ заявил, что во время локдауна предполагается:

  • закрытие школ и детских садов;
  • не будут работать государственные учреждения;
  • запрет на обслуживание посетителей в ресторанах, кафе, барах;
  • под запретом работа развлекательных заведений;
  • будет запрещена деятельность фитнес-центров, спортзалов;

Что может работать во время локдауна:

  • общественный транспорт (с ограничением пассажиров по количеству мест для сидения);
  • продуктовые магазины, аптеки, автозаправки;
  • горнолыжные курорты;
  • отели (разрешено обеспечение завтраками);
  • церкви (с ограничением 1 человек на 5 кв.м);
  • заведения общепита смогут работать только в режиме доставки и выдачи заказов;
  • не планируется закрытие международного сообщения – въезд и выезд граждан Украины за пределы страны будет разрешен.

Полный список ограничительных мер представят в среду на заседании Кабинета министров. Как отметил Денис Шмыгаль, правительство работает над перечнем карантинных мероприятий совместно с главами городов и ОГА.

Согласно расчетам, трехнедельный карантин позволит нормально пройти февраль и март без пиковых уровней заболеваемости и без необходимости еще одного локдауна.

По словам Виктора Ляшко, в середине февраля эпидемиологическая ситуация может оказаться самой напряженной, поскольку к заболеваемости коронавирусом добавляется сезонная вспышка гриппа.

Страхование от коронавируса

По материалам РБК-Украина
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