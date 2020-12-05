Локдаун: что ограничат в Украине с января

Уже на этой неделе станет известно, будет ли введен локдаун в Украине. Правительство обнародует полный перечень новых ограничительных мер во время очередного заседания Кабмина.
Премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook сообщил, что правительство будет вынуждено ввести более жесткие ограничения, несмотря на то, что в последние недели эпидситуация несколько стабилизировалась.
Благодаря карантину выходного дня удалось снизить нагрузку на медицинскую систему. Однако глава Кабмина предположил, что с учетом динамики заболеваемости уже в следующем месяце придется усилить карантин.
Что планируют запретить. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на встрече с представителями СМИ заявил, что во время локдауна предполагается:
Что может работать во время локдауна:
Полный список ограничительных мер представят в среду на заседании Кабинета министров. Как отметил Денис Шмыгаль, правительство работает над перечнем карантинных мероприятий совместно с главами городов и ОГА.
Согласно расчетам, трехнедельный карантин позволит нормально пройти февраль и март без пиковых уровней заболеваемости и без необходимости еще одного локдауна.
По словам Виктора Ляшко, в середине февраля эпидемиологическая ситуация может оказаться самой напряженной, поскольку к заболеваемости коронавирусом добавляется сезонная вспышка гриппа.
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