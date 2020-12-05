Локдаун: что ограничат в Украине с января

Уже на этой неделе станет известно, будет ли введен локдаун в Украине. Правительство обнародует полный перечень новых ограничительных мер во время очередного заседания Кабмина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook сообщил, что правительство будет вынуждено ввести более жесткие ограничения, несмотря на то, что в последние недели эпидситуация несколько стабилизировалась.

Благодаря карантину выходного дня удалось снизить нагрузку на медицинскую систему. Однако глава Кабмина предположил, что с учетом динамики заболеваемости уже в следующем месяце придется усилить карантин.

Что планируют запретить. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на встрече с представителями СМИ заявил, что во время локдауна предполагается:

закрытие школ и детских садов;

не будут работать государственные учреждения;

запрет на обслуживание посетителей в ресторанах, кафе, барах;

под запретом работа развлекательных заведений;

будет запрещена деятельность фитнес-центров, спортзалов;

Что может работать во время локдауна:

общественный транспорт (с ограничением пассажиров по количеству мест для сидения);

продуктовые магазины, аптеки, автозаправки;

горнолыжные курорты;

отели (разрешено обеспечение завтраками);

церкви (с ограничением 1 человек на 5 кв.м);

заведения общепита смогут работать только в режиме доставки и выдачи заказов;

не планируется закрытие международного сообщения – въезд и выезд граждан Украины за пределы страны будет разрешен.

Полный список ограничительных мер представят в среду на заседании Кабинета министров. Как отметил Денис Шмыгаль, правительство работает над перечнем карантинных мероприятий совместно с главами городов и ОГА.

Согласно расчетам, трехнедельный карантин позволит нормально пройти февраль и март без пиковых уровней заболеваемости и без необходимости еще одного локдауна.

По словам Виктора Ляшко, в середине февраля эпидемиологическая ситуация может оказаться самой напряженной, поскольку к заболеваемости коронавирусом добавляется сезонная вспышка гриппа.