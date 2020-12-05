Зеленский подписал законы о помощи населению и бизнесу

Президент Владимир Зеленский подписал принятый ранее Верховной Радой закон о поддержке людей и бизнеса в период действия карантина.

Об этом сообщается на сайте Президента.

Что предусматривает закон:

предоставление единовременной материальной помощи в размере 8 тыс. грн наемным работникам, которые лишились части заработной платы вследствие введения карантина, и физическим лицам-предпринимателям ( ФЛП ), которые лишились части дохода вследствие карантина;

предоставление единовременной материальной помощи компаниям для выплат наемным работникам, чтобы не сокращать их во время действия карантина. Эта норма касается предприятий, которые вынужденно сократили или могут сократить продолжительность рабочего времени работников из-за простоя в связи с введением карантина;

единовременную компенсацию субъектам хозяйствования с целью возмещения расходов, понесенных на уплату единого взноса ( ЕСВ ) на общеобязательное государственное социальное страхование;

продолжается и срок действия договоров аренды государственного и коммунального имущества, которые заканчиваются в период карантина, и в течение одного месяца со дня его окончания.

Также Глава государства подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период действия ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS- CoV-2» №1072-ІХ.

Что предусматривает документ:

списывается налоговый долг налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3060 грн;

плательщики единого налога первой группы освобождаются от уплаты этого налога за декабрь 2020 года и январь-май 2021 года;

до 29 декабря 2021 г. отсрочено погашение налогового долга налогоплательщиков – физических лиц, в том числе самозанятых лиц, который в общей сумме не превышает 6800 грн.

Кроме того, Президент подписал Закон «О внесении изменений в статью 28 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» №1073-ІХ.

Документ расширяет перечень направлений, по которым могут использоваться средства Фонда по борьбе с последствиями эпидемии коронавируса. В частности, этими средствами может финансироваться: единовременная материальная помощь гражданам в случае ужесточения карантина; материальная помощь бизнесу для сохранения рабочих мест; единовременная компенсация бизнеса для уплаты ЕСВ за наемных работников.

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