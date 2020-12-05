Зеленский подписал законы о помощи населению и бизнесу

Президент Владимир Зеленский подписал принятый ранее Верховной Радой закон о поддержке людей и бизнеса в период действия карантина.
Об этом сообщается на сайте Президента.
Что предусматривает закон:
Также Глава государства подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период действия ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS- CoV-2» №1072-ІХ.
Что предусматривает документ:
Кроме того, Президент подписал Закон «О внесении изменений в статью 28 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» №1073-ІХ.
Документ расширяет перечень направлений, по которым могут использоваться средства Фонда по борьбе с последствиями эпидемии коронавируса. В частности, этими средствами может финансироваться: единовременная материальная помощь гражданам в случае ужесточения карантина; материальная помощь бизнесу для сохранения рабочих мест; единовременная компенсация бизнеса для уплаты ЕСВ за наемных работников.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Раде предлагают приравнять должников по "коммуналке" к алиментщикамВчера, 16:30 - 1595 6
Помощь бизнесу: требования и условия получения выплатВчера, 09:03 - 1446 4
Гетманцев призвал повысить тариф на электроэнергию для украинцевОколо часа назад - 324 3
В Украине облгазы повысили абонплату на газ - СМИОколо часа назад - 408 2
Порядок выплаты государственного пособия в размере 8 тыс. грнВчера, 15:00 - 11973 2
Порядок выплаты государственного пособия в размере 8 тыс. грнВчера, 15:00 - 11973 2
Кто освобождается от уплаты ЕСВ с 1 января 2021 годаВчера, 11:00 - 10769
Вместе с финподдержкой бизнесу возобновят налоговые проверки: к кому придутВчера, 12:00 - 6710
Штрафы до 8500 гривен: комитет Рады поддержал закон о запрете пластиковых пакетовВчера, 17:47 - 4273 1
В Украине официально появилась новая банковская группа. Во главе – ЯрославскийВчера, 14:12 - 2350
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)Вчера, 12:17 - 239
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)05.12.2020, 11:00 - 642
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 2381 4
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 3388 7
В США разработана уникальная модель сердца25.11.2020, 14:23 - 1149