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Межбанк: день оказался удачным для гривны

Межбанк: день оказался удачным для гривны

В понедельник торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 28,27-28,29 гривен.

С самого утра доллар пошел на понижение и в 10.40 уже был на уровнях 28,25-28,27 гривен за один доллар.

В 12.55 доллар снизился до уровней 28,21-28,22 UAH/USD и так продержался до 14.20, после чего котировки снова пошли вниз.

В 14.40 курс оказался на уровне 28,18-28,19 UAH/USD. Котировки и дальше продолжали снижаться.

В 15.45 котировки достигли показателей 28,14-28,16 гривен за один доллар. Через час эти показатели оказались на уровне 28,11-28,13 UAH/USD. С этими же показателями межбанк четверга и закрыли.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,16 / 28,18
евро – 34,13 / 34,15

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2138 / 1,2140

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По материалам Finance.UA
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