Межбанк: день оказался удачным для гривны

В понедельник торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 28,27-28,29 гривен.
С самого утра доллар пошел на понижение и в 10.40 уже был на уровнях 28,25-28,27 гривен за один доллар.
В 12.55 доллар снизился до уровней 28,21-28,22 UAH/USD и так продержался до 14.20, после чего котировки снова пошли вниз.
В 14.40 курс оказался на уровне 28,18-28,19 UAH/USD. Котировки и дальше продолжали снижаться.
В 15.45 котировки достигли показателей 28,14-28,16 гривен за один доллар. Через час эти показатели оказались на уровне 28,11-28,13 UAH/USD. С этими же показателями межбанк четверга и закрыли.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,16 / 28,18
евро – 34,13 / 34,15
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2138 / 1,2140
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине может подорожать доставка газа потребителям9 ч. назад - 965 10
Дания прекратит добычу нефти и газа в Северном море до 2050 года13 ч. назад - 444 5
Реформа пенсионной системы: почему некоторые работодатели не выживутВчера, 22:30 - 1928 5
Помощь бизнесу: требования и условия получения выплат10 ч. назад - 969 4
Раде предлагают приравнять должников по "коммуналке" к алиментщикам2 ч. назад - 429 3
Кто освобождается от уплаты ЕСВ с 1 января 2021 года8 ч. назад - 6964
Вместе с финподдержкой бизнесу возобновят налоговые проверки: к кому придут7 ч. назад - 2706
Реформа пенсионной системы: почему некоторые работодатели не выживутВчера, 22:30 - 1928 5
Порядок выплаты государственного пособия в размере 8 тыс. грн4 ч. назад - 1819
Банк в Швейцарии отказал российскому олигарху в доступе к $1 млрд5 ч. назад - 1172
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)6 ч. назад - 140
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)Позавчера, 11:00 - 553
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 2292 4
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 3348 7
В США разработана уникальная модель сердца25.11.2020, 14:23 - 1126