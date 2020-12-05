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В Украине облгазы повысили абонплату на газ - СМИ

В Украине облгазы повысили абонплату на газ - СМИ

В Украине облгазы пересчитали размер абонплаты на голубое топливо, а профильная комиссия уже утвердила часть цен. Об этом сообщает “Обозреватель”.

“В результате суммы в платежках увеличатся в разы. К примеру, “Тернопольгаз” будет брать вместо 1,03 гривны – 2,34 за каждый кубометр, а “Киевоблгаз” – 1,55 гривны вместо 81 копейки”, – говорится в сообщении.

Кто и сколько заплатит. Тарифы на абонплату пересчитают для всех облгазов. К примеру, “Тернопольгазу” уже согласовали повышение цены с 1,03 до 2,34 гривны за кубометр. Если вы пользуетесь их услугами и платите за 70 кубов в месяц, то до 1 января нужно платить 72,1 гривны, а уже с нового года – 163,8 гривны.

“То есть суммы в платежках вырастут более чем в два раза! “Киевоблгаз” повысит свои тарифы с 0,81 до 1,55 гривны за куб, “Полтавагаз” – с 1,09 до 2,07 гривны”, – подчеркивает издание.

Как пересчитают абонплату:

  • “Донецкоблгаз” – с 0,84 до 1,11;
  • “Киевгаз” – с 0,28 до 0,32;
  • “Киевоблгаз” – с 0,81 до 1,55;
  • “Кировоградгаз” – с 0,87 до 1,75;
  • “Кременчуггаз” – с 0,29 до 0,43;
  • “Луганскгаз” – с 0,92 до 1,13;
  • “Одессагаз” – с 0,79 до 0,89;
  • “Полтавагаз” – с 1,09 до 2,07;
  • “Тернопольгаз” – с 1,03 до 2,34;
  • “Херсонгаз” – с 0,94 до 1,80;
  • “Черкассыгаз” – с 0,48 до 0,59.

Процесс утверждения тарифов в разных областях Украины продолжается. Рост цен связан с целым рядом факторов. У “Тернопольгаза”, например, объем заказанной мощности сократится с 399 до 276 миллионов кубометров. Расходы при этом не изменятся. То есть нагрузка на каждый кубометр газа увеличится и платить придется больше. Общая себестоимость вырастет с 395,8 до 572,2 миллиона гривен.

  • С 2020 года тариф на газ разделили на две составляющие: за само голубое топливо и за его доставку и распределение (абонплата).
  • Абонплату нужно вносить ежемесячно, даже если вообще не пользовались газом.
  • Размер абонплаты зависит от объемов потребления в “газовый” сезон (с октября по октябрь прошедшего года).
  • Если за “газовый сезон” потратили 700 кубов, то абонплату нужно будет вносить за 50 кубометров в месяц (общий объем делится на 12 месяцев).

Также больше денег приходится тратить на заработные платы, на обслуживание и ремонт счетчиков, на ремонт коммуникаций. Все это отображается и на конечных суммах в платежках.

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По материалам Обозреватель
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