В Украине облгазы повысили абонплату на газ - СМИ

В Украине облгазы пересчитали размер абонплаты на голубое топливо, а профильная комиссия уже утвердила часть цен. Об этом сообщает “Обозреватель”.
“В результате суммы в платежках увеличатся в разы. К примеру, “Тернопольгаз” будет брать вместо 1,03 гривны – 2,34 за каждый кубометр, а “Киевоблгаз” – 1,55 гривны вместо 81 копейки”, – говорится в сообщении.
Кто и сколько заплатит. Тарифы на абонплату пересчитают для всех облгазов. К примеру, “Тернопольгазу” уже согласовали повышение цены с 1,03 до 2,34 гривны за кубометр. Если вы пользуетесь их услугами и платите за 70 кубов в месяц, то до 1 января нужно платить 72,1 гривны, а уже с нового года – 163,8 гривны.
“То есть суммы в платежках вырастут более чем в два раза! “Киевоблгаз” повысит свои тарифы с 0,81 до 1,55 гривны за куб, “Полтавагаз” – с 1,09 до 2,07 гривны”, – подчеркивает издание.
Как пересчитают абонплату:
Процесс утверждения тарифов в разных областях Украины продолжается. Рост цен связан с целым рядом факторов. У “Тернопольгаза”, например, объем заказанной мощности сократится с 399 до 276 миллионов кубометров. Расходы при этом не изменятся. То есть нагрузка на каждый кубометр газа увеличится и платить придется больше. Общая себестоимость вырастет с 395,8 до 572,2 миллиона гривен.
Также больше денег приходится тратить на заработные платы, на обслуживание и ремонт счетчиков, на ремонт коммуникаций. Все это отображается и на конечных суммах в платежках.
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