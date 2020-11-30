От чего зависит цена на газ - разъяснение эксперта

В Украине нет ценового индикатора, который бы стал точкой отсчета для стоимости газа. Нас привязали к так называемому паритету импорта. В европейских странах такие индикаторы есть.

Об этом рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в комментарии Gazeta.ua.

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“Если бы в Украине работала газовая биржа, на которой бы продавали половину потребляемого ресурса, тогда ее котировки стали бы точкой отсчета цен для всех потребителей. А у нас цены привязаны к котировкам, которые формируются на нидерландском газовом хабе TTF. Они спотовые, то есть образуются сейчас, в конкретный момент. Эти котировки не охватывают двусторонних договоров, средне- или долгосрочных контрактов”, – говорит эксперт.

По его словам, когда речь идет о годовых или многолетних контрактах, например Нафтогаза с Газпромом, там обычно цена определяется по неизменной в течение определенного периода формуле. Он объясняет: если усреднять цену с учетом этих контрактов, она окажется ниже, чем спотовая, формируемая в конкретный момент на электронном сервере в Нидерландах.

“Но мы привязались к этим хабам. Там торгуют не только производители газа – то есть те, кто его добывает. И покупают не только потребители. В хабах работают спекулянты, которые перепродают газ. При этом у них нет хранилищ, никуда этот газ не перекачивают. Покупают абстрактные электронные кубометри. Эти спекулянты заинтересованы, чтобы в газовых хабах цена постоянно менялась и в как можно большем диапазоне”, – говорит Рябцев.

Он объясняет, что привязав внутреннюю цену к таким хабам, мы импортируем вместе с газом инфляцию, девальвацию, спекуляцию и все другие вещи, которые не имеют ничего общего с соотношением спроса и предложения.

“В Украине должен быть собственный индикатор. Им могут быть котировки газовой биржи. Появился законопроект № 4400. К нему есть множество вопросов, но это все же попытка решить проблему – создать в Украине внутренний рынок. Тогда можно будет говорить об экономической обоснованности и доступности цен на газ как инфраструктурный продукт. То есть такой, от стоимости которого зависят цены на многие товары и услуги в Украине”, – убежден эксперт.

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