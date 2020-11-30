От чего зависит цена на газ - разъяснение эксперта

В Украине нет ценового индикатора, который бы стал точкой отсчета для стоимости газа. Нас привязали к так называемому паритету импорта. В европейских странах такие индикаторы есть.
Об этом рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в комментарии Gazeta.ua.
Читайте также: В Украине может подорожать доставка газа потребителям
“Если бы в Украине работала газовая биржа, на которой бы продавали половину потребляемого ресурса, тогда ее котировки стали бы точкой отсчета цен для всех потребителей. А у нас цены привязаны к котировкам, которые формируются на нидерландском газовом хабе TTF. Они спотовые, то есть образуются сейчас, в конкретный момент. Эти котировки не охватывают двусторонних договоров, средне- или долгосрочных контрактов”, – говорит эксперт.
По его словам, когда речь идет о годовых или многолетних контрактах, например Нафтогаза с Газпромом, там обычно цена определяется по неизменной в течение определенного периода формуле. Он объясняет: если усреднять цену с учетом этих контрактов, она окажется ниже, чем спотовая, формируемая в конкретный момент на электронном сервере в Нидерландах.
“Но мы привязались к этим хабам. Там торгуют не только производители газа – то есть те, кто его добывает. И покупают не только потребители. В хабах работают спекулянты, которые перепродают газ. При этом у них нет хранилищ, никуда этот газ не перекачивают. Покупают абстрактные электронные кубометри. Эти спекулянты заинтересованы, чтобы в газовых хабах цена постоянно менялась и в как можно большем диапазоне”, – говорит Рябцев.
Он объясняет, что привязав внутреннюю цену к таким хабам, мы импортируем вместе с газом инфляцию, девальвацию, спекуляцию и все другие вещи, которые не имеют ничего общего с соотношением спроса и предложения.
“В Украине должен быть собственный индикатор. Им могут быть котировки газовой биржи. Появился законопроект № 4400. К нему есть множество вопросов, но это все же попытка решить проблему – создать в Украине внутренний рынок. Тогда можно будет говорить об экономической обоснованности и доступности цен на газ как инфраструктурный продукт. То есть такой, от стоимости которого зависят цены на многие товары и услуги в Украине”, – убежден эксперт.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине может подорожать доставка газа потребителям10 ч. назад - 1035 10
Дания прекратит добычу нефти и газа в Северном море до 2050 года15 ч. назад - 485 5
Реформа пенсионной системы: почему некоторые работодатели не выживутВчера, 22:30 - 1988 5
Помощь бизнесу: требования и условия получения выплат11 ч. назад - 1059 4
Раде предлагают приравнять должников по "коммуналке" к алиментщикам4 ч. назад - 583 3
Кто освобождается от уплаты ЕСВ с 1 января 2021 года9 ч. назад - 7985
Порядок выплаты государственного пособия в размере 8 тыс. грн5 ч. назад - 3109
Вместе с финподдержкой бизнесу возобновят налоговые проверки: к кому придут8 ч. назад - 3040
Реформа пенсионной системы: почему некоторые работодатели не выживутВчера, 22:30 - 1988 5
Банк в Швейцарии отказал российскому олигарху в доступе к $1 млрд7 ч. назад - 1278
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)8 ч. назад - 157
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)Позавчера, 11:00 - 572
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 2306 4
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 3355 7
В США разработана уникальная модель сердца25.11.2020, 14:23 - 1130