Госстат запустил приложение "Статистика в смартфоне"

Государственная служба статистики Украины запустила мобильное приложение “Статистика в смартфоне”.
Об этом в своем Telegram-канале написал министр Кабинета министров Олег Немчинов.
“Приложение двуязычное (украинский и английский), имеет удобный интерфейс и позволяет оперативно получать официальную государственную статистическую информацию из наборов данных Госстата, размещенных на Едином государственном веб-портале открытых данных data.gov.ua (сейчас доступна информация с 2015 года)”, – говорится в сообщении.
Сейчас приложение работает для операционной системы Android 4.1 и более новых версий и бесплатно доступно для загрузки на Google Play.
В приложении можно получить:
Официальная государственная статистическая информация сгруппирована по темам (отраслям статистики) – ВВП, населения, рынок труда, цены, промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля и другие, которые отражаются в главном меню.
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