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Госстат запустил приложение "Статистика в смартфоне"

Госстат запустил приложение "Статистика в смартфоне"

Государственная служба статистики Украины запустила мобильное приложение “Статистика в смартфоне”.

Об этом в своем Telegram-канале написал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

“Приложение двуязычное (украинский и английский), имеет удобный интерфейс и позволяет оперативно получать официальную государственную статистическую информацию из наборов данных Госстата, размещенных на Едином государственном веб-портале открытых данных data.gov.ua (сейчас доступна информация с 2015 года)”, – говорится в сообщении.

Сейчас приложение работает для операционной системы Android 4.1 и более новых версий и бесплатно доступно для загрузки на Google Play.

В приложении можно получить:

  • доступ к актуальной официальной государственной статистической информации;
  • группировку наборов данных по темам (отраслям статистики);
  • визуализацию в виде графиков и гистограмм по выбранным параметрам (показатели, классификации, территория и период);
  • хранение выбранной статистической информации в разделе “Мои наборы” для быстрого доступа в будущем;
  • распространение скриншотов с визуализированной официальной государственной статистической информацией через мессенджеры и социальные сети.

Официальная государственная статистическая информация сгруппирована по темам (отраслям статистики) – ВВП, населения, рынок труда, цены, промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля и другие, которые отражаются в главном меню.

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По материалам Finance.UA
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