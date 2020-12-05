В 2024 году вместо седана Audi A8 появится Landjet

Audi планирует в 2024 году начать продавать новый электромобиль Audi Landjet. В линейке Audi он заменит флагманский седан Audi A8.
Эту новинку построят на платформе PPE (Premium Platform Electric), созданной для «зеленых» моделей концерна Volkswagen, включая и Porsche Taycan.
Ожидается, что Audi Landjet заменит седан Audi A8. Сейчас этот флагманский седан оснащается гибридной силовой установкой мощностью 449 л.с. и 700 Нм крутящего момента.
Audi планирует официально представить концепт Landjet в 2021 году. Один из дизайнеров создал его рендерные изображения (см. фото). Примерно так будет выглядеть новый электромобиль Audi. За основу дизайнер взял концепт Aicon 2017 года.
Он будет сочетать в своем дизайне черты традиционного кроссовера и автомобиля в кузове Shooting Brake. Дорожный просвет у него будет больше, чем у Audi A8. Возможно, эта новинка получит автопилот третьего поколения.
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