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В 2024 году вместо седана Audi A8 появится Landjet

В 2024 году вместо седана Audi A8 появится Landjet

Audi планирует в 2024 году начать продавать новый электромобиль Audi Landjet. В линейке Audi он заменит флагманский седан Audi A8.

Эту новинку построят на платформе PPE (Premium Platform Electric), созданной для «зеленых» моделей концерна Volkswagen, включая и Porsche Taycan.

Ожидается, что Audi Landjet заменит седан Audi A8. Сейчас этот флагманский седан оснащается гибридной силовой установкой мощностью 449 л.с. и 700 Нм крутящего момента.

Audi планирует официально представить концепт Landjet в 2021 году. Один из дизайнеров создал его рендерные изображения (см. фото). Примерно так будет выглядеть новый электромобиль Audi. За основу дизайнер взял концепт Aicon 2017 года.

Он будет сочетать в своем дизайне черты традиционного кроссовера и автомобиля в кузове Shooting Brake. Дорожный просвет у него будет больше, чем у Audi A8. Возможно, эта новинка получит автопилот третьего поколения.

По материалам autonews.ua
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