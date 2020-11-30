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Основатель компании-разработчика вакцины от COVID-19 вошел в рейтинг самых богатых людей мира

Основатель компании-разработчика вакцины от COVID-19 вошел в рейтинг самых богатых людей мира

Основатель немецкой биотехнологической компании BioNTech, которая совместно с американской Pfizer работает над созданием вакцины от COVID-19, Угур Шахин вошел в рейтинг самых богатых людей мира. В целом, в течение года акции предприятия подорожали на 250%.

Угур Шахин находится на 493 месте в списке богатейших людей мира, а общий объем его капитала составляет 5,1 миллиарда долларов, пишет Bloomberg. Стоимость его активов выросла еще больше, когда Великобритания утвердила использование вакцины от коронавируса BioNTech и Pfizer Inc.

Угур Шахин, который родился в Турции, основал BioNTech в 2008 году при поддержке миллиардеров Томаса и Андреаса Штруенгманн. Жена Шахина – Озлем Тюречи – является главным врачом и иммунологом компании.

В собственности Угура Шахина сосредоточено 18% акций BioNTech. Еще примерно 50% ценных бумаг биотехкомпании принадлежит ее инвесторам, братьям Штруенгманн. Интересно, что Томас и Андреас владеют одним из крупнейших объемов капитала в сфере здравоохранения.

Ранее деятельность BioNTech была сосредоточена на создании лекарств от рака. Однако, как только по миру стал распространяться коронавирус, предприятие направило свои усилия на разработку вакцины от этого смертельного заболевания.

В 2001 году супруги Шахин-Тюречи основали еще одну биотехнологическую компанию – Ganymed Pharmaceuticals. Предприятие занималось созданием лекарственных препаратов для лечения рака. В 2016 году японская компания Astellas Pharma купила Ganymed Pharmaceuticals за 460 миллионов долларов.

В октябре 2019 г. BioNTech вышла на фондовый рынок. В ходе IPO предприятие привлекло 150 миллионов долларов.

По материалам Телеканал 24
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