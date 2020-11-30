Суд отменил 30,5 млн грн штрафа Укрсоцбанку

Верховный Суд отменил решение Национального банка о применении меры воздействия в отношении Укрсоцбанка в ноябре 2018 года.
По данным НБУ, в ноябре 2020 года Верховный Суд оставил без изменений судебные решения Окружного административного суда Киева и Шестого апелляционного административного суда об отмене решения о наложении штрафа на Укрсоцбанк.
В то же время ВС рассмотрел дело без уведомления о его рассмотрении и без вызова представителей НБУ.
В ноябре 2018 года НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30 млн 454 тыс. 928,35 грн. Основанием для принятия такого решения стало установление НБУ факта совершения банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Регулятор выявил факты снятия наличных с мая 2016 года по сентябрь 2017 года (в течение 17 месяцев) в общей сумме более 1 млрд грн (98,73% от сумм, зачисленных на счета этих лиц средств) группой физических лиц – клиентов банка, а также двумя юридическими лицами – клиентами банка.
Укрсоцбанк не согласился с решением НБУ и в феврале 2019 года подал иск в суд.
В связи с началом судебного процесса НБУ рассказал, как группа физлиц и юрлиц обналичила 1 млрд грн через Укрсоцбанк.
В октябре 2019 года Нацбанк подал кассацию на отмену судами решения о наложении 30,5 млн грн штрафа на Укрсоцбанк.
В прошлом году 15 октября Альфа-Банк и Укрсоцбанк завершили объединение балансов и технические работы, связанные с присоединением Укрсоцбанка к Альфа-Банку.
Таким образом Альфа-Банк стал полным правопреемником всех прав и обязательств Укрсоцбанка в отношении его клиентов, партнеров и контрагентов.
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