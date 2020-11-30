НБУ назвал причины повышенного спроса на валюту

Спрос на валюту на межбанковском валютном рынке в начале ноября 2020 года превышал предложение. Это происходило вследствие оживления деловой активности, в том числе из-за активизации импортеров.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Как отмечается в сообщении, для сглаживания колебаний в сторону обесценивания гривны НБУ провел несколько интервенций по продаже валюты.

В то же время последние три недели ноября валютный рынок был сбалансированным, поэтому НБУ не выходил с интервенциями, добавили в пресс-службе.

Населения Украины в ноябре 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1 483,0 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 444,4 млн долларов. Таким образом, в ноябре впервые с начала года наблюдалась чистая покупка валюты населением, которая составила 127,8 млн долларов.

Отметим, в течение ноября 2020 года НБУ продал на межбанковском валютном рынке 70,0 млн долларов и купил за месяц 41,0 млн долларов. Таким образом, сальдо операций НБУ снова было отрицательным – минус 29,0 млн долларов,

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