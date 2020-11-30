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Киев уже готовится к приему вакцины от коронавируса

Киев уже готовится к приему вакцины от коронавируса

Киев начал готовить логистику для приема вакцины от коронавируса. До прибытия вакцины в столице готовы закупить дополнительное оборудование и обучить медиков.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

“Некоторые государства для предотвращения заболевания вскоре начнут вакцинацию граждан. Как нам известно, вакцину от коронавируса заказало и правительство Украины. Информации о том, когда она поступит и в каком количестве, мы пока не имеем, но готовимся к этому”, – сказал мэр.

По его словам, в Киеве есть коммунальное предприятие, которое может обеспечить логистику при перевозке и хранении вакцины, а медучреждения – процедуру вакцинации.

По словам Кличко, при необходимости приобретут дополнительное оборудование и проведут обучение медиков. При появлении вакцины Киев будет готов сразу начать вакцинацию.

Напомним, Виталий Кличко из-за ситуации с коронавирусом в Киеве просил Кабинет министров усилить контроль самоизоляции больных COVІD-19 и контактных лиц. Он также считает, что система “Дій вдома” не работает должным образом.

По материалам РБК-Украина
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