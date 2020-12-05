УЗ назначила еще 3 дополнительных поезда на зимние праздники

“Укрзализныця” назначила 3 дополнительных поезда на зимние праздники: Киев – Ивано-Франковск, Ворохта, Полтава – Ворохта, Кременчуг – Ивано-Франковск.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Назначено курсирование таких дополнительных поездов:
Билеты на эти поезда можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.
Инфографика: УЗ
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