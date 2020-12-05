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УЗ назначила еще 3 дополнительных поезда на зимние праздники

УЗ назначила еще 3 дополнительных поезда на зимние праздники

“Укрзализныця” назначила 3 ​​дополнительных поезда на зимние праздники: Киев – Ивано-Франковск, Ворохта, Полтава – Ворохта, Кременчуг – Ивано-Франковск.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Назначено курсирование таких дополнительных поездов:

  • №143/144 Киев – Ивано-Франковск, Ворохта; поезд из Киева отправится 25, 27 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10 января. Обратно поезд будет отправляться 26 и 28 декабря, а также 3, 5, 7 и 9 января. Стоит отметить, что 29 декабря поезд будет курсировать только в Ивано-Франковск.
  • №149/150 Полтава – Ворохта; поезд из Полтавы будет отправляться 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. В обратном направлении поезд будет курсировать 25, 27, 29 и 31 декабря а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.
  • №129/130 Кременчуг – Ивано-Франковск; поезд из Кременчуга будет отправляться 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. В обратном направлении поезд будет курсировать 25, 27, 29 и 31 декабря а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

Билеты на эти поезда можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.


Инфографика: УЗ

Справка Finance.ua:

  • Укрзализныця к новогодним и рождественским праздникам уже возобновила курсирование и назначила ряд поездов в популярных направлениях: Киев – Солотвино, Одесса – Львов (Ужгород)/Рахов, Ковель – Одесса, Мариуполь – Львов и Хмельницкий – Лисичанск.
По материалам Finance.UA
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