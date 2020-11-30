Межбанк: доллар уступает позиции

В понедельник торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 28,27-28,29 гривен.
С самого утра доллар пошел на понижение и в 10.35 уже был на уровнях 28,25-28,27 гривен за один доллар. После чего котировки стали немного повышаться.
В 11.00 доллар поднялся до уровней 28,26-28,27 UAH/USD и так продержался 15 минут, после чего котировки стали падать.
До 11.40 курс доллара держался на уровне 28,25-28,27 UAH/USD.
В 11.45 котировки достигли показателей 28,25-28,265 гривен за один доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,24 / 28,26
евро – 34,33 / 34,35
Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Подтверждение дохода при покупке квартирыВчера, 09:20 - 72598 14
В Украине может подорожать доставка газа потребителям3 ч. назад - 442 4
Реформа пенсионной системы: почему некоторые работодатели не выживутВчера, 22:30 - 1329 3
Помощь бизнесу: требования и условия получения выплат3 ч. назад - 485 2
Blacklist: в столице хотят создать список проблемных строекВчера, 20:20 - 477 2
Через какое время аннулируется административное взыскание за нарушение ПДДВчера, 12:11 - 21789 2
Как получить компенсацию за лечение от коронавируса - ответ МОЗВчера, 16:01 - 2303 1
Реформа пенсионной системы: почему некоторые работодатели не выживутВчера, 22:30 - 1329 3
Кто освобождается от уплаты ЕСВ с 1 января 2021 годаОколо часа назад - 1172
Коммуналка, транспорт, еда: на что тратят больше всего жители ЕСВчера, 14:15 - 1064
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)40 мин. назад - 11
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)Позавчера, 11:00 - 449
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 2208 4
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 3296 7
В США разработана уникальная модель сердца25.11.2020, 14:23 - 1111