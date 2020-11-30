Межбанк: доллар уступает позиции

В понедельник торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 28,27-28,29 гривен.

С самого утра доллар пошел на понижение и в 10.35 уже был на уровнях 28,25-28,27 гривен за один доллар. После чего котировки стали немного повышаться.

В 11.00 доллар поднялся до уровней 28,26-28,27 UAH/USD и так продержался 15 минут, после чего котировки стали падать.

До 11.40 курс доллара держался на уровне 28,25-28,27 UAH/USD.

В 11.45 котировки достигли показателей 28,25-28,265 гривен за один доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,24 / 28,26

евро – 34,33 / 34,35

Курсы валют на Межбанке

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