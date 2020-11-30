Toyota нацелилась на водородные технологии

Автопроизводитель Toyota присоединился к Японской водородной ассоциации (JH2A), новой организации, которая способствует глобальному сотрудничеству и формированию сети поставок водорода.
JH2A – это организация, которая работает с различными заинтересованными сторонами, чтобы гарантировать, что Япония продолжит лидировать в мире по использованию водорода.
Напомним, на днях компания Toyota официально представила водородно-электрический седан Toyota Mirai второго поколения. Модель создана на платформе Toyota GA-L, на которой базируется седан Toyota Crown.
На данный момент сеть водородных станций активно развивается в ЕС.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине может подорожать доставка газа потребителям13 ч. назад - 1155 10
Дания прекратит добычу нефти и газа в Северном море до 2050 года18 ч. назад - 547 8
Раде предлагают приравнять должников по "коммуналке" к алиментщикам7 ч. назад - 1034 7
Помощь бизнесу: требования и условия получения выплат14 ч. назад - 1247 4
Реформа пенсионной системы: почему некоторые работодатели не выживутВчера, 22:30 - 2123 4
Кто освобождается от уплаты ЕСВ с 1 января 2021 года12 ч. назад - 9333
Порядок выплаты государственного пособия в размере 8 тыс. грн8 ч. назад - 6208 1
Вместе с финподдержкой бизнесу возобновят налоговые проверки: к кому придут11 ч. назад - 4153
О принадлежности любого земельного участка в Украине можно узнать бесплатно7 ч. назад - 1653
В Украине официально появилась новая банковская группа. Во главе – Ярославский9 ч. назад - 1571
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)11 ч. назад - 186
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)Позавчера, 11:00 - 595
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 2332 4
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 3366 7
В США разработана уникальная модель сердца25.11.2020, 14:23 - 1134