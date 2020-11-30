Toyota нацелилась на водородные технологии

Автопроизводитель Toyota присоединился к Японской водородной ассоциации (JH2A), новой организации, которая способствует глобальному сотрудничеству и формированию сети поставок водорода.

JH2A – это организация, которая работает с различными заинтересованными сторонами, чтобы гарантировать, что Япония продолжит лидировать в мире по использованию водорода.

Напомним, на днях компания Toyota официально представила водородно-электрический седан Toyota Mirai второго поколения. Модель создана на платформе Toyota GA-L, на которой базируется седан Toyota Crown.

На данный момент сеть водородных станций активно развивается в ЕС.