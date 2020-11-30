В Китае рекордный рост экспорта на фоне пандемии COVID-19

В ноябре экспорт из КНР вырос на 21,1 процента. Пока другие страны переживают рецессию, Китай в четвертом квартале рассчитывает на рост ВВП до шести процентов.
Экспорт товаров из Китая в ноябре текущего года резко увеличился до 268 миллиардов долларов США – прирост составил 21,1 процента по сравнению с ноябрем прошлого года. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщила таможенная служба КНР.
Высочайшему темпу роста экспорта с февраля 2018 года способствовал высокий спрос на медицинские товары и электронику. Так, за 11 месяцев 2020 года экспорт текстильной продукции, в частности защитных масок, увеличился на 33 процента.
При этом рекордный рост экспорта сопровождался гораздо меньшим ростом импорта. В годовом исчислении он, вопреки прогнозам, составил всего 4,5 процента. Это меньше, чем в октябре, когда прирост составил 4,7 процента.
Эксперты отмечают, что общий прирост в сфере внешней торговли в объеме 13,6 процента способствует более быстрому восстановлению китайской экономики, чем ожидалось. Поскольку ситуация с распространением коронавируса в Китае с лета находится в основном под контролем – в КНР регистрируются лишь единичные случаи заражений, – экономическая жизнь в стране нормализовалось.
В то время как остальной мир переживает вызванную пандемией COVID-19 рецессию, Китай станет в этом году единственной крупной экономикой, где будет зафиксирован рост. Эксперты ожидают прирост ВВП на уровне до 2,2 процента.
Основные индикаторы свидетельствуют о том, что в четвертом квартале текущего года экономический рост в КНР может превысить 5,5 процента, а некоторые китайские эксперты даже прогнозируют рост в 6 процентов. В третьем квартале рост ВВП составил 4,9 процента.
В сфере производства в Китае зафиксированы самые высокие положительные настроения за последние десять лет. Индекс ожиданий менеджеров по закупкам, составленный авторитетным экономическим журналом Caixin, в ноябре вырос с 53,6 до 54,9 пункта. Это самый высокий показатель с ноября 2010 года. Прирост в сфере трудовой занятости в ноябре также оказался рекордным с мая 2011 года.
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