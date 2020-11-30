НБУ назвал размер ставок по ипотеке в октябре (инфографика)

В октябре было выдано 662 ипотечных кредита населению на общую сумму 491 млн грн. Это самый высокий месячный показатель, начиная с декабря 2018 года. По сравнению с октябрем 2019 года объем выдачи новых ипотечных кредитов увеличился на 82%, а по сравнению с сентябрем 2020 года – на 6%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса банков, который проводит Национальный банк Украины.

Как отмечается, вырос средний размер кредита на покупку жилья. Если в сентябре 2020 г. он составлял около 700 тыс. грн, то в октябре – 741 тыс. грн.

В настоящее время средний размер ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости составляет 830 тыс. грн, вторичной – 730 тыс. грн.

Средние ставки по ипотеке:

в октябре средняя ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составляла 14,3% (в сентябре – 14,9%), на первичном – 17,2% (в сентябре -18,4%).

Где больше всего выдали ипотечных кредитов:

в Киеве – 187 договоров на 208,2 млн грн (28% от общего количества и 42% от общей суммы);

в Киевской области – 73 договора на 68,1 млн грн (11% и 14% соответственно);

в Харьковской области – 63 договора на общую сумму почти 34,8 млн грн (10% и 7% соответственно);

во Львовской – 38 договоров на 26,5 млн грн;

В Одесской – 33 договора на 22,6 млн грн.

Справка Finance.ua:

Правительство поручило создать компанию для запуска ипотеки под 5 -7%.

Первый взнос по этим кредитам составит не менее 20%. Предусмотрены определенные требования к жилью и ограничения по площади: на одного человека не более 52 кв. метров. Речь идет, в первую очередь, о первичном рынке жилья.