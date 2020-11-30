НБУ назвал размер ставок по ипотеке в октябре (инфографика)

В октябре было выдано 662 ипотечных кредита населению на общую сумму 491 млн грн. Это самый высокий месячный показатель, начиная с декабря 2018 года. По сравнению с октябрем 2019 года объем выдачи новых ипотечных кредитов увеличился на 82%, а по сравнению с сентябрем 2020 года – на 6%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса банков, который проводит Национальный банк Украины.
Как отмечается, вырос средний размер кредита на покупку жилья. Если в сентябре 2020 г. он составлял около 700 тыс. грн, то в октябре – 741 тыс. грн.
В настоящее время средний размер ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости составляет 830 тыс. грн, вторичной – 730 тыс. грн.
Средние ставки по ипотеке:
Где больше всего выдали ипотечных кредитов:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине может подорожать доставка газа потребителям4 ч. назад - 603 8
Реформа пенсионной системы: почему некоторые работодатели не выживутВчера, 22:30 - 1518 4
Помощь бизнесу: требования и условия получения выплат5 ч. назад - 597 3
Blacklist: в столице хотят создать список проблемных строекВчера, 20:20 - 542 2
Через какое время аннулируется административное взыскание за нарушение ПДДВчера, 12:11 - 22961 2
Как получить компенсацию за лечение от коронавируса - ответ МОЗВчера, 16:01 - 2341 1
Кто освобождается от уплаты ЕСВ с 1 января 2021 года3 ч. назад - 2153
Реформа пенсионной системы: почему некоторые работодатели не выживутВчера, 22:30 - 1518 4
Вместе с финподдержкой бизнесу возобновят налоговые проверки: к кому придут2 ч. назад - 1325
Коммуналка, транспорт, еда: на что тратят больше всего жители ЕСВчера, 14:15 - 1082
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)2 ч. назад - 40
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)Позавчера, 11:00 - 463
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 2218 4
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 3308 7
В США разработана уникальная модель сердца25.11.2020, 14:23 - 1115