Межбанк: пятница прошла по отработанному сценарию

Пятница во многом прошла по уже отработанному сценарию четверга. Противостояние курсовых интересов крупных покупателей и продавцов осталось главным мотиватором валютного рынка. НБУ на торги снова не выходил, предоставив возможность участникам межбанка самим находить компромисс по курсу.
Выходы в середине дня крупных покупателей, среди которых сегодня был замечен Альфа банк – подтянули котировки с утренних 28,24/28,26 гривен за доллар до 28,29/28,305 к 11 часам, а затем закрепили их на отметке 28,28/28,295 ближе к обеду.Но после того, как основная часть покупателей закрыла свои сделки – курс стараниями немногочисленных покупателей и спекулянтов начал проседать с новой попыткой игры “на понижение”.
В итоге, если котировки на 15 часов еще находились в пределах 28,285/28,30 гривен за доллар, то уже к 16:00 они просели до 28,25/28,27 гривен, а завершилась сессия уровнями 28,245/28,265.
Главные события 4 декабря на межбанке:
1. Подорожание доллара с утренних 28,24/28,26 до 28,29/28,305 гривен к середине дня и затем небольшое снижение котировок до 28,245/28,265 гривен к концу сессии. Таким образом, в целом за день доллар вырос на 0,5 копейки.
2. Нацбанк не выходил на рынок.
3. Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,2989 гривен, а официальный на 7 декабря установлен на отметке 28,2913 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,28 / 28,30
евро – 34,39 / 34,40
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2139 / 1,2141
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Бесплатные платежные карты могут исчезнуть в УкраинеВчера, 19:02 - 4765 34
Украинцам пересчитают тарифы на отопление и введут новые абонплатыВчера, 17:00 - 7316 17
Стоимость 1 км текущего среднего ремонта дорог в 2020 году выросла в 2 раза - CoST Ukraine10 ч. назад - 509 4
Получателей субсидий намерены проверить (методика)Вчера, 14:00 - 13600 4
Рада вернула уголовную ответственность за недостоверное декларирование3 ч. назад - 311 3
Бесплатные платежные карты могут исчезнуть в УкраинеВчера, 19:02 - 4765 34
Какие права есть у водителя при общении с полицейским11 ч. назад - 1825
Какие доходы придется задекларировать, чтобы получить субсидию (список)7 ч. назад - 1795
В Минздраве уточнили, когда в Украине планируют вводить жесткий карантин9 ч. назад - 1321 2
Межбанк: закончится ли аттракцион щедрости со стороны Нафтогаза8 ч. назад - 1216
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 1753 3
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 3057 6
В США разработана уникальная модель сердца25.11.2020, 14:23 - 977
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1778 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 1465 12