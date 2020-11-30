На пенсионные выплаты направлено 6,1 млрд грн - ПФ

4 декабря 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжил финансирование пенсий декабря. Об этом сообщает ПФ в FACEBOOK
На пенсионные выплаты сегодня направлено 6,1 млрд грн. Обеспечено финансирование пенсий декабря на общую сумму 8,5 млрд грн. Выплата пенсий будет произведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.
Напомним, согласно Закону о государственном бюджете Украины на 2020 год с 1 декабря 2020 года в Украине повышается прожиточный минимум. От его размера зависит социальные и трудовые выплаты: минимальная пенсия, алименты, максимальная помощь по безработице.
С 1 декабря в нескольких миллионов украинских пенсионеров увеличились пенсии. Произошло это в связи с плановым ростом соцстандартов. Минимальная пенсия повысилась до 1769 грн (+57 грн), или на 8% (с 1638 грн до 1769 грн) за год. Но помимо повышения минимальных пенсий, увеличились пенсии и другим категориям пенсионеров.
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