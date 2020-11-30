Зарплаты украинцев выросли: кому повезло больше

В октябре зарплаты украинцев продолжили рост, и впервые средний заработок превысил 12 тысяч грн, составив, по подсчетам Госслужбы статистики, 12 174 грн.
При этом каждый пятый украинец получает официальную зарплату не более 6000 грн, пишет сайт “Сегодня”.
Как изменились зарплаты:
Зарплаты в разных отраслях:
Самые высокие заработки по итогам октября оказались в банковском секторе 20 511 грн (+6,1%), потеснив на второе место с первого по итогам сентября IT-сферу – 20 060 грн (-0,1%). На третьем месте – научная и техническая деятельность – 16 793 (-1,8%).
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