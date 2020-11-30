Зарплаты украинцев выросли: кому повезло больше

В октябре зарплаты украинцев продолжили рост, и впервые средний заработок превысил 12 тысяч грн, составив, по подсчетам Госслужбы статистики, 12 174 грн.

При этом каждый пятый украинец получает официальную зарплату не более 6000 грн, пишет сайт “Сегодня”.

Как изменились зарплаты:

по сравнению с сентябрем размер средней номинальной, то есть без учета инфляции, зарплаты увеличился на 1,5%, а по сравнению с октябрем 2019 года – на 13,5%;

реальная, с учетом инфляции, зарплата увеличилась к сентябрю 2020 года на 0,5%, к сентябрю 2019 года – на 10,6%. То есть средний украинец теперь считается богаче, чем он был год назад, более чем на 10%. Это выше, чем в сентябре 2020 года, тогда прирост заработков месяц к месяцу был 9,7%.

Зарплаты в разных отраслях:

на транспорте и почте, в финансовой деятельности, а также в админуправлении негативный тренд сентября удалось переломить – зарплаты там пошли в рост. По итогам сентября и октября “плюс” оказался соответственно 0,2% (транспорт и почта), 4,2% (финансы) 1,2% (админуправление);

у чиновников заработки продолжили уменьшаться: в октябре они снизились на 1,4%, а за сентябрь-октябрь – на 2,2%, или на 474 грн – до 16 427 грн;

в октябре упали зарплаты в ряде отраслей, где в сентябре был рост. Больше всего пострадали учителя – их заработки стали меньше на 6,2% (на 592 грн), или до 9559 грн. На 1,9% снизились зарплаты у строителей, на 1,8% – в научной и технической деятельности. На 0,1% получили меньше аграрии и представители IT-отрасли;

общественное питание и гостиничный бизнес. За октябрь заработки здесь выросли на 6,1% (до 6960 грн). Но отрасль остается единственной, где зарплаты меньше, чем год назад – 99% от тех, которые были в октябре 2019 года. Это самые низкие заработки в стране.

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Самые высокие заработки по итогам октября оказались в банковском секторе 20 511 грн (+6,1%), потеснив на второе место с первого по итогам сентября IT-сферу – 20 060 грн (-0,1%). На третьем месте – научная и техническая деятельность – 16 793 (-1,8%).

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