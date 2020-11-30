Антимонопольщики разрешили предоставить госгарантии "Укрпочте"

В Антимонопольном комитете разрешили предоставить государственные гарантии Укрпочте для кредитной линии в 60 миллионов и рассчитали их сумму.

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета.

Речь идет о кредитной линии в 60 миллионов евро от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестбанка.

Финансируемый инвестиционный проект называется “логистическая сеть”. В его рамках предполагается строительство новых автоматизированных сортировочных центров для повышения надежности доставки.

Соглашение с ЕИБ, “Логистическая сеть (модернизация и цифровизация Укрпочты)”, рассчитано на 20 лет – до 2040 года. Также проект реализуется благодаря сотрудничеству с ЕБРР в рамках “Проекта развития АО “Укрпочта”: Логистическая сеть и Сельское отделение”

В комитете сообщили, что объем кредита ЕИБ и ЕБРР не является тождественным сумме госгарантий, плата за получение которых не является рыночной. Из-за этого возникла необходимость в расчете суммы госгарантии.

Комитет отдельно рассчитал денежный эквивалент гарантии для кредита ЕИБ и ЕБРР через сравнение разницы между рыночной ценой гарантии и фактически уплаченной ценой.

“Государственная гарантия Мининфраструктуры для реализации инвестиционного проекта “Логистическая сеть” была признана как допустимая государственная помощь и рассчитан размер государственной помощи в результате реализации проекта”, – говорится в сообщении АМКУ.