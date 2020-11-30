Дмитрий Дубилет инвестировал в украинский fashion-стартап

Украинский fashion-стартап Love&Live привлек новый раунд инвестиций от одного из соучредителей monobank Дмитрия Дубилета. Пока сумма сделки не разглашается, однако известно, что оценка в рамках раунда составила $15 млн, сообщает AIN.ua.
По словам представителей компании, инвестиции они планируют потратить на покорение новых рынков, в частности Германии и Великобритании, уже в 2021 году.
Сейчас действующими инвесторами Love&Live являются украинский венчурный фонд SMRK и основатель Ajax Systems Александр Конотопский. Учредителями компании являются украинский предприниматель Алексей Емельянчук и фотограф, дизайнер Екатерина Иваненко.
Выручка стартапа за год, как утверждают фаундеры, увеличилась в 3,5 раза, а оценка компании — в шесть раз за полтора года.
Как отметил Дмитрий Дубилет, для него эта инвестиция является непрофильной. “Но у Love&Live настолько крутые цифры роста и другие операционные показатели, что мне было не сложно на это решиться», — подчеркнул он.
И добавил, что приобретенный опыт в менеджменте, маркетинге и IT будет полезен проекту и позволит ему всех порвать не только в Украине, но и за границей».
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